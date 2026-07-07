Forever Entertainment a annoncé un léger report de la sortie de Tower Dominion sur Nintendo Switch, initialement prévue le 10 juillet 2026, pour le 13 juillet 2026. En phase finale de préparation, l’équipe de développement a identifié un bug rare susceptible d’affecter les performances du jeu. Bien que ce problème ne touche qu’une infime partie des joueurs, le studio a préféré reporter la date de sortie afin d’éviter toute incidence sur l’expérience utilisateur. Ce délai supplémentaire permettra d’assurer une version optimisée et stable dès le lancement.

Déjà salué sur PC pour son approche innovante du genre, Tower Dominion se présente comme un roguelike tower defense axé sur la liberté stratégique et la rejouabilité. Le jeu repose sur un système de carte partiellement généré, que le joueur peut ensuite étendre et personnaliser grâce à un mécanisme de construction modulaire. Cette mécanique permet d’adapter le champ de bataille à sa stratégie, en disposant bâtiments, armes, avantages et doctrines selon ses préférences. L’objectif est de concevoir des configurations défensives capables de résister à des vagues d’ennemis de plus en plus menaçantes, tout en explorant de nouvelles combinaisons pour optimiser ses chances de survie.

Le titre propose cinq niveaux de difficulté, dont des défis supplémentaires en fin de partie, ainsi qu’un Extended Mode permettant de tester ses constructions au-delà de la durée standard d’une partie. Tower Dominion met à disposition trois factions jouables, chacune offrant un style de jeu distinct, ainsi que trente héros dotés de compétences et de synergies uniques. Le roster comprend également vingt-deux types d’ennemis, dont des unités puissantes apparaissant en fin de vague, et plus de soixante-dix bâtiments et cinquante armes pour varier les configurations défensives. Avec cent quatre-vingts doctrines disponibles, le jeu encourage les approches expérimentales et flexibles, tandis que le système Pits introduit des modificateurs aléatoires pour enrichir chaque partie d’éléments imprévisibles.

Tower Dominion s’annonce comme une proposition ambitieuse pour les amateurs de tower defense et de roguelike, combinant profondeur stratégique et rejouabilité élevée. Le report de sa sortie sur Switch vise à garantir une expérience fluide et sans accroc, alignée sur la qualité déjà reconnue de la version PC.