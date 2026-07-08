NIS America et Happinet ont annoncé qu’une démo jouable de Brigandine Abyss sera disponible dès le 30 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cette version d’essai précède la sortie officielle du jeu, prévue le 26 août 2026 sur Steam pour PC, puis le 27 août 2026 sur les consoles. La démo, déjà accessible sur Steam depuis le 24 mai 2026, permet de jouer en 60 FPS et propose un aperçu des mécaniques de base du titre.

La démo inclut les deux premières saisons des campagnes narratives Gran Dragnica et Scarlet Will. Dans Gran Dragnica, le joueur suit le personnage de Largo alors qu’il cherche à comprendre ce qui transforme les dragons en instruments du mal. Dans Scarlet Will, l’accent est mis sur Garnet et sa compagnie, qui résiste à l’Empire Abyssloa. Les joueurs peuvent recruter des monstres, envoyer des troupes en quête et planifier des attaques lors de la Phase d’Organisation, avant d’affronter les ennemis lors de la Phase d’Invasion, qui reprend le système de combat hexagonal caractéristique de la série. Il est précisé que les sauvegardes réalisées dans la démo ne pourront pas être transférées vers la version complète du jeu.

Brigandine Abyss se présente comme une nouvelle entrée dans la franchise, avec un univers inédit conçu pour être accessible même aux joueurs non familiers de la série. L’histoire prend place plusieurs siècles après la chute de l’Empire Abyssloa, autrefois stoppé par le pouvoir de la Brigandine. Une nouvelle menace émerge désormais, et le joueur incarne un stratège chargé de contrer cette résurgence. Le titre propose six campagnes narratives distinctes, chacune offrant une perspective unique sur les événements et des choix narratifs influençant le déroulement de l’histoire.

Le jeu introduit également un Mode Mission, une nouveauté pour la série, où le joueur peut incarner l’une des 24 factions disponibles, chacune avec ses propres conditions de victoire. Ce mode permet d’explorer différentes stratégies, que ce soit pour tester ses compétences tactiques ou pour une expérience plus détendue. Avec des centaines d’heures de contenu, ce mode vise à offrir une rejouabilité importante.

Le gameplay de Brigandine Abyss s’articule autour de trois phases distinctes. Lors de la Phase d’Organisation, le joueur gère ses troupes, ses ressources et ses monstres liés. La Phase d’Attaque permet de planifier des offensives contre les bastions ennemis, tandis que la Phase d’Invasion met en scène les combats tactiques sur une grille hexagonale, un système emblématique de la série. Le succès dépend de la prise en compte des compétences, des attributs élémentaires et du développement stratégique des armées.

Parmi les fonctionnalités mises en avant, Confront the Dark permet de choisir entre six campagnes narratives pour découvrir la vérité ou la garder secrète. Victory Is in the Details souligne la nécessité de gérer efficacement les ressources, les troupes et les alliances avec les monstres pour s’imposer face aux adversaires. Enfin, Fight for Your Faction met en avant le Mode Mission, où chaque faction possède des objectifs spécifiques, offrant une expérience de jeu variée et potentiellement infinie.

Une édition limitée du jeu est déjà disponible en précommande au prix de 89,99 dollars. Ce pack exclusif comprend une copie numérique de Brigandine Abyss sur Nintendo Switch 2 ou PlayStation 5, un artbook intitulé Art from the Abyss, la bande originale Anthems of War Original Soundtrack, des stands acryliques représentant des figures emblématiques, un set de broches symbolisant les factions, ainsi qu’une carte en tissu de la région de Meltitea.

Brigandine Abyss sortira officiellement le 26 août 2026 sur PC via Steam, puis le 27 août 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La version Xbox Series sera uniquement disponible en numérique. Le jeu prendra en charge cinq langues : anglais, français, allemand, chinois simplifié et chinois traditionnel.