Une rumeur circulant sur internet suggère que les prochains jeux principaux de la franchise Pokémon, Pokémon Winds et Pokémon Waves, pourraient présenter un nombre record de 300 nouveaux Pokémon, ainsi qu’un nouveau mécanisme de combat impliquant des formes météo spéciales.

Selon les informations relayées par Centro Leaks, cette fuite proviendrait de sources internes ayant confirmé un chiffre particulièrement élevé de nouveaux Pokémon ou formes à intégrer dans ces titres. Si ce nombre semble exceptionnel, le site a indiqué avoir mené des vérifications indépendantes auprès d’autres contacts, qui auraient également été informés de l’arrivée d’un nombre élevé de nouvelles créatures.

Centro Leaks a reconnu la nature peu crédible de cette affirmation, soulignant que « 300 nouveaux Pokémon dans un seul jeu, ça semble absurde ». Malgré cette réserve initiale, le site affirme avoir obtenu des confirmations similaires auprès d’autres sources, ce qui l’a poussé à publier cette information en la qualifiant explicitement de rumeur. Centro Leaks précise qu’il continuera à enquêter pour tenter de valider ces données et promet de partager de nouvelles informations dès qu’elles seront disponibles.

Parmi les éléments évoqués, le nouveau système de combat intégrerait des formes météo spéciales pour certains Pokémon, un concept comparable aux Mégas ou aux Gigamax des générations précédentes. Ces formes pourraient être liées aux conditions météorologiques du jeu, offrant ainsi de nouvelles stratégies et variantes pour les combats.