Outright Games, en collaboration avec Nickelodeon, a annoncé la sortie de PAW Patrol : Dino World, un nouveau jeu d’aventure mettant en scène les célèbres chiots de la PAT’ Patrouille. Le titre sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 2 octobre 2026, avec des améliorations visuelles pour une expérience plus immersive. Une version pour la Nintendo Switch originale sortira plus tôt, le 31 juillet 2026.

Le jeu propose une nouvelle histoire se déroulant sur Dino Island, un territoire préhistorique introduit dans la saison 13 de PAW Patrol et qui fera également son apparition dans le film PAW Patrol : The Dino Movie™, prévu en salles mondialement en août 2026. Les jeunes joueurs pourront incarner leurs chiots préférés – Chase, Marshall, Skye, Zuma, Ruben, Rocky et Marcus – pour explorer cette île, participer à des missions de sauvetage et aider les dinosaures en détresse.

Conçu pour les enfants et accessible jusqu’à deux joueurs, PAW Patrol : Dino World offre une introduction ludique au gameplay d’aventure. Les contrôles sont adaptés aux jeunes publics, avec des défis légers et des interactions adaptées aux tout-petits. Chaque chiot apporte ses compétences uniques :

Chase utilise son lanceur de balles pour activer des mécanismes.

utilise son lanceur de balles pour activer des mécanismes. Marshall déploie son canon à eau pour aider les dinosaures en difficulté.

déploie son canon à eau pour aider les dinosaures en difficulté. Skye déploie des ailes depuis son sac à dos pour explorer des zones inaccessibles.

déploie des ailes depuis son sac à dos pour explorer des zones inaccessibles. Zuma peut nager et plonger lors de missions sous-marines.

peut nager et plonger lors de missions sous-marines. Ruben utilise son marteau-piqueur pour dégager des obstacles.

utilise son marteau-piqueur pour dégager des obstacles. Rocky répare les pannes et les passerelles de l’île.

La version Switch 2 bénéficiera d’une série d’améliorations visuelles et techniques, notamment :

Des textures et graphismes améliorés .

. Une densité accrue de la végétation et des décors .

. Une portée de rendu étendue pour des environnements plus vastes.

pour des environnements plus vastes. Des effets visuels renforcés pour une immersion accrue.

pour une immersion accrue. La prise en charge du mode coopératif local et du GameShare, permettant aux joueurs de vivre l’aventure ensemble.

Produit par Spin Master depuis 2013, PAW Patrol est devenu l’une des franchises de divertissement pour la petite enfance les plus populaires au monde. Elle inclut des séries animées, des films, des expériences live et une vaste gamme de produits dérivés. Le jeu PAW Patrol : Dino World s’inscrit dans cette dynamique en offrant une nouvelle aventure inspirée du film à venir, tout en proposant une histoire originale.

Les joueurs pourront croiser des personnages emblématiques comme Ryder, le leader de la PAT’ Patrouille, ainsi que les paléontologues Eugenia et Heidi, issues du film PAW Patrol : The Dino Movie. Le jeu permettra d’organiser des missions de sauvetage et de découvrir de nombreuses interactions amusantes avec les dinosaures de l’île.