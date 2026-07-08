CobraTekku Games et Kasur Games ont annoncé que Verho: Curse of Faces, un dark RPG inspiré de la série King’s Field, fera son apparition sur consoles, dont la Nintendo Switch, le 30 juillet 2026. Le jeu était initialement sorti sur PC via Steam et GOG le 10 novembre 2025. À l’occasion de cette sortie console, une mise à jour intitulée « Chaos » sera également disponible, bien que son contenu exact n’ait pas encore été détaillé.

L’histoire de Verho: Curse of Faces se déroule après l’Ère de Solitude, une période catastrophique au cours de laquelle une malédiction, le Curse of Faces, a frappé le monde. Dans ce monde, révéler son visage signifie une mort instantanée, poussant l’humanité au bord de l’extinction. Après 264 ans de cette ère, les masques sont devenus le seul moyen de protection et de survie. Ces artefacts, dont les origines restent mystérieuses, permettent aux habitants de Yariv de dissimuler leur identité tout en leur offrant des capacités uniques. Le joueur incarne un protagoniste sans nom qui explore ce monde hostile, où chaque masque représente une classe spécifique, allant des guerriers en mêlée aux mages puissants. Contrairement à de nombreux RPG, le système de développement des personnages est flexible : les joueurs ne sont pas contraints par des contraintes rigides et peuvent adapter leur style de jeu à tout moment, indépendamment de leur choix initial. Le gameplay combine exploration et combats, offrant une expérience où chaque partie peut radically différer des précédentes grâce à la variété des armes, des capacités et des sorts disponibles.

Le jeu plonge les joueurs dans un univers sombre et oppressant, où chaque personnage non-joueur possède ses propres circonstances et traumatismes, enrichissant l’expérience narrative. Yariv, la terre maudite où se déroule l’aventure, est peuplée de défis mystérieux et de quêtes uniques, chaque masque et chaque rencontre contribuant à façonner une atmosphère dense et immersive. Le système de masques, au cœur du gameplay, permet une personnalisation poussée des capacités, chaque artefact offrant des avantages distincts adaptés aux préférences des joueurs, qu’ils privilégient le combat rapproché, la magie ou la furtivité.

Visuellement, Verho: Curse of Faces s’inspire délibérément de l’ère 32-bit, avec des modèles low-poly et des textures volontairement brutes, rappelant l’esthétique de la PlayStation 1. Ces choix artistiques, loin d’être des limitations techniques, renforcent l’ambiance sombre et angoissante du titre, lui conférant une identité visuelle reconnaissable et cohérente avec son univers. Cette approche néo-rétro séduit non seulement les nostalgiques des années 90, mais également les joueurs en quête d’une expérience visuelle distinctive dans le paysage actuel du jeu vidéo.

La sortie console du 30 juillet 2026 inclura une mise à jour nommée « Chaos », dont les détails n’ont pas encore été communiqués. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, et Nintendo Switch au prix de 24,99 €, 24,99 $ ou 20,99 £, selon les régions.