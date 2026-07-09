La société d’édition Fellow Traveller et le studio de développement Sunset Visitor n’ont pas encore communiqué officiellement sur une version de 1000xResist pour la Nintendo Switch 2, mais un indice majeur vient d’apparaître sur le site de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB). Le jeu, initialement sorti sur Nintendo Switch en mars 2024, a en effet été noté pour la nouvelle console de Nintendo, suggérant une adaptation prochaine sur cette plateforme.

1000xResist est un jeu d’aventure de science-fiction acclamé par la critique, nommé à trois reprises aux Independent Games Festival Awards. L’histoire se déroule mille ans dans le futur, alors que l’humanité est presque entièrement éteinte après l’arrivée d’une race d’entités extraterrestres géantes, les Occupants. Ces derniers, bien que non hostiles, ont introduit une maladie mortelle qui a décimé la population en quelques mois. La seule survivante, une adolescente nommée Iris, s’avère immunisée et devient immortelle. Elle fonde une société de clones, les Sisters, qu’elle dirige depuis l’Orchard, un bunker souterrain, tout en menant une guerre contre les Occupants.

Le joueur incarne Watcher, un personnage chargé de revivre et d’interpréter les souvenirs de l’ALLMOTHER – Iris elle-même – à travers un processus appelé les Communions. Cette mécanique permet d’explorer des moments clés de sa vie, depuis ses années de lycée jusqu’à l’arrivée des Occupants, en passant par la création de l’Orchard et la naissance des premières Sisters. Le jeu propose un système de voyage temporel au sein des souvenirs, offrant la possibilité de sauter en avant ou en arrière pour résoudre des énigmes, accéder à des zones verrouillées ou découvrir des secrets. L’expérience narrative se distingue par des changements de perspective, tant littéraux que métaphoriques, alternant entre des séquences en troisième personne, des éléments de visual novel et des phases de first-person walking simulator. Les révélations s’enchaînent, remettant en cause la perception que le joueur a de l’histoire et des personnages.

Côté gameplay, 1000xResist se déroule principalement à bord d’un vaisseau sous-marin, où le joueur explore les différents espaces tout en interagissant avec les personnages et en choisissant des options de dialogue pour faire avancer l’intrigue. Le titre mise sur une narration riche et immersive, avec plus de dix heures de contenu et plus de 15 000 lignes de dialogue entièrement doublées par un casting d’acteurs canadiens d’origine asiatique. Le jeu avait été salué par la presse spécialisée lors de sa sortie sur Nintendo Switch, où il avait été considéré comme l’un des titres marquants de l’année 2024.

La classification ESRB récemment attribuée à 1000xResist pour la Nintendo Switch 2 confirme que le jeu est bien en développement pour cette plateforme. Le titre a été noté M (Mature 17+) pour des contenus incluant du sang, des dialogues violents et un langage explicite. Les détails spécifiques mentionnent des scènes de violence, comme un personnage poignardé à travers la poitrine, des cris lors d’interrogatoires ou de tortures hors-champ, ainsi que des traces de sang sur les sols et les corps. Le mot fuck apparaît également dans le jeu. Cette classification est distincte de celle attribuée aux versions Nintendo Switch et PlayStation 5, ce qui indique une adaptation spécifique pour la nouvelle console de Nintendo.

À ce stade, ni Fellow Traveller ni Sunset Visitor n’ont confirmé officiellement la date de sortie ou les éventuelles améliorations techniques que pourrait apporter la version Switch 2. Cependant, l’apparition d’une classification ESRB dédiée à cette plateforme est généralement un signe précurseur d’une annonce officielle. Comme l’a souligné un observateur sur Bluesky, cette procédure avait précédé la sortie de Minecraft sur Switch 2, bien que les éditeurs n’aient pas encore communiqué sur le sujet.