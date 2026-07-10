On pourrait croire qu’ouvrir une échoppe dans un village préhistorique peuplé de dinosaures hauts en couleur serait une sinécure. Pourtant, dès les premières minutes d’ Amber Isle , on comprend que l’aventure sera tout sauf un long fleuve tranquille. Développé par le jeune studio nord-irlandais Ambertail Games, dont c’est ici le tout premier titre, et édité par Team17, ce jeu de simulation mignon et ambitieux nous plonge dans une robinsonnade paléontologique où gestion de boutique, artisanat et relations sociales s’entremêlent. Après une sortie en demi-teinte sur d’autres supports, voici que le titre débarque sur Nintendo Switch 2. L’occasion idéale de voir si l’île d’Ambre a enfin trouvé son écrin de choix.

On incarne un jeune « Paléopeuple » sur le point de vivre sa « paléoventure », un rite initiatique au terme duquel on recevra son « Saurénom », reflet de notre place dans le monde. Notre périple en montgolfière tourne court lorsqu’on se penche un peu trop au-dessus du panier : on passe à travers le toit de chaume d’une boutique prétendument rénovée d’Amber Isle. Le maire Clawsworth, un iguanodon grincheux, et Maple, une coursière pleine d’entrain, nous informent que la dette de réparation est faramineuse. La solution ? Reprendre la boutique délabrée et la faire prospérer pour attirer de nouveaux habitants, sous l’œil intéressé d’Adi, une mégalosaure stagiaire d’OrbCorps, l’organisme chargé de revitaliser l’île. Dès lors, notre objectif est double : rembourser nos dettes tout en redonnant vie à ce coin de paradis abandonné. L’histoire, cousue de fil blanc, n’est clairement pas ce qui brille le plus, mais elle offre un prétexte honnête à l’ensemble.

Amber Isle repose sur une boucle de gameplay très identifiable. On explore les différents biomes de l’île — forêt, plage, canyon, montagne — pour récolter bois, pierre, plantes et autres ressources. On les transforme ensuite en objets via un système d’artisanat généreux, divisé en plusieurs catégories : artisan, cuisinier, jardinier, musicien, styliste, etc. La variété des créations est l’un des points forts du titre : maracas, marque-pages, poêles à frire ou statues décoratives, il y a de quoi remplir les présentoirs.

Une fois la boutique ouverte, on bascule dans une gestion en temps réel à la fois plaisante et stressante. Les clients Paléopeuples déambulent, achètent au prix affiché ou viennent négocier au comptoir. On peut accepter leur contre-offre ou insister pour faire monter le prix, au risque de froisser la relation. Certains passent commande pour un objet répondant à des critères très précis — un casse-tête lorsqu’on ne peut plus consulter les caractéristiques de ce qu’on vend une fois le magasin ouvert. L’interface ne propose aucun rappel, et il faut compter sur sa mémoire. Pire, la propreté de la boutique exige une attention constante : les clients salissent le sol en un rien de temps, et si on ne nettoie pas assez vite, la file d’attente s’impatiente dangereusement. Le moindre sprint entre le fond du magasin et le comptoir peut nous coûter une vente.

La progression s’articule autour de l’inspiration, gagnée en vendant des objets et en accomplissant des succès. On l’utilise pour débloquer de nouvelles recettes ou ouvrir l’accès à d’autres zones de l’île. Restaurer des installations, placer des décorations dans les biomes pour les rendre habitables et inviter de nouveaux résidents font partie de la seconde grande couche du jeu. Chaque Paléopeuple a ses préférences, des quêtes à proposer et un niveau d’amitié à faire évoluer, ce qui octroie des bonus (meilleure négociation, espace d’inventaire, etc.). On peut même leur proposer une balade pour récolter des ressources ensemble, ce qui renforce le lien tout en restant productif. Une idée sympathique, même si les dialogues restent mécaniques et que les personnages secondaires manquent singulièrement de profondeur.