COLOPL a officiellement révélé Shironeko Project INFINITY, un jeu d’action qui s’inspire de son titre mobile Shironeko Project. L’annonce confirme que le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, avec une sortie prévue en 2027 exclusivement au Japon. Cette adaptation console marque une évolution significative du gameplay d’action caractéristique de la franchise, tout en intégrant de nouvelles mécaniques conçues pour exploiter pleinement les capacités des plateformes.

Le titre se positionne comme une réinterprétation du concept original, avec une orientation vers une expérience plus dynamique et personnalisable. L’équipe derrière le projet met en avant une approche centrée sur l’action « exaltante » et des Character Links qui se développent de manière exponentielle au cours des combats. Ce mélange vise à proposer une expérience inédite, tout en conservant l’identité de la série. Le jeu reprend les éléments qui ont fait le succès de Shironeko Project sur mobile, mais les adapte pour une expérience console plus poussée, avec des ajustements visuels et techniques pour tirer parti des performances des deux versions de la Switch.

L’un des mécanismes centraux de Shironeko Project INFINITY repose sur un système de choix stratégique en pleine bataille. Lorsqu’un joueur rencontre un allié potentiel, il se voit proposer deux options : soit l’intégrer à son équipe, soit renforcer un allié déjà présent. Recruter un nouvel allié active les effets des Character Links, qui renforcent le groupe grâce à des synergies uniques. À l’inverse, choisir de renforcer un allié existant lui octroie un boost en temps réel, permettant d’adapter la composition de l’équipe selon les besoins immédiats du combat. Cette mécanique introduit une couche de décision tactique qui influence directement l’évolution des capacités des personnages et la fluidité des affrontements.

Le système des Character Links constitue un autre pilier du gameplay. Plus de cinquante personnages issus de Shironeko Project seront jouables dans cette version, chacun apportant des compétences et des interactions spécifiques. Les combinaisons de personnages activent des formes de jeu plus puissantes, tout en déclenchant des bonus temporaires et des augmentations de statistiques. Ce système encourage les joueurs à expérimenter différentes configurations pour maximiser l’efficacité de leur équipe, tout en offrant une profondeur stratégique qui dépasse celle des titres mobiles.

Un élément narratif et ludique supplémentaire sera introduit avec l’apparition d’un personnage original, spécialement créé pour Shironeko Project INFINITY. Ce nouveau protagoniste, dont les détails restent encore secrets, jouera un rôle clé dans l’intrigue du jeu. Son inclusion suggère une expansion de l’univers de la franchise, tout en offrant aux joueurs une raison supplémentaire d’explorer l’histoire et les mécaniques du titre. Les développeurs n’ont pas encore dévoilé son identité ou ses fonctions précises, mais promettent des révélations futures à ce sujet.