Depuis son lancement en 2020, le titre de Saber Interactive s’est imposé comme une référence du tout-terrain exigeant, accumulant au fil des années une quantité colossale de contenu. Le portage original sur Nintendo Switch relevait du tour de force, mais imposait des compromis sévères, tant visuels que techniques. Avec l’édition Switch 2, Saber Interactive livre enfin la version nomade que l’on attendait, celle qui rend honneur à la physique et à l’atmosphère si particulières du jeu, sans nous faire regretter les machines de salon. Oubliez les chronos et les dérapages contrôlés : ici, franchir une pente boueuse sans verser devient une victoire intime, presque viscérale.

Livrer, coûte que coûte

Saber Interactive n’en est pas à son coup d’essai dans la boue. Après avoir posé les fondations du genre avec le modeste mais culte Spintires, le studio a popularisé la formule avec MudRunner, puis l’a portée à maturité avec SnowRunner. Cette édition Switch 2 n’est pas un remaster opportuniste, mais une mise à niveau technique pensée pour exploiter la puissance supplémentaire de la nouvelle console hybride. Le studio a choisi d’améliorer l’existant plutôt que de repartir de zéro, une décision qui a du sens quand on connaît la richesse du contenu accumulé. Le jeu est édité par Focus Entertainment, désormais coutumier des expériences de niche à forte identité. Sur le papier, la mission est d’une simplicité désarmante : transporter des marchandises d’un point A à un point B à travers des régions hostiles, reconstruire des infrastructures et remettre en état des véhicules abandonnés. Aucune course, aucun adversaire, aucun chronomètre. La vraie difficulté, c’est la nature elle-même. Chaque contrat devient un problème logistique où il faut choisir le bon véhicule, étudier le relief, anticiper les points de passage et espérer que la météo ne transforme pas le trajet en cauchemar. L’objectif n’est jamais spectaculaire, mais l’accomplissement est démesuré : on se souvient longtemps d’une livraison réussie après une heure de lutte contre la vase et les rochers. SnowRunner ne raconte pas d’histoire linéaire, il nous plonge dans des territoires sinistrés par des catastrophes naturelles – inondations, tempêtes, glissements de terrain. Le premier arrêt, le Michigan, donne le ton : ponts effondrés, routes défoncées, villages isolés. À nous de rétablir les liaisons, une cargaison de planches à la fois. Par la suite, on débloque l’Alaska enneigé, la taïga russe et, via les nombreuses extensions, des environnements encore plus variés. Il n’y a pas de dialogues, pas de personnages incarnés, mais une narration implicite par la topographie et l’état du réseau routier. Cette absence de fioritures renforce la sensation d’isolement et la concentration sur l’essentiel : le bitume défoncé sous les pneus.

La lenteur comme philosophie

Le cœur du gameplay repose sur une boucle contractuelle : on accepte une mission, on prépare son véhicule, on trace une route, on affronte les éléments. L’exploration est primordiale. Les tours de guet révèlent les zones de la carte encore masquées par le brouillard, dévoilant des améliorations, des camions à récupérer et de nouveaux objectifs. Dénicher un Hummer H2 à moitié immergé dans un lac, le remorquer au garage puis le réparer procure un plaisir comparable à la découverte d’un objet légendaire dans un RPG. La progression est savamment dosée : l’argent gagné permet d’acheter ou d’améliorer des véhicules, d’équiper des pneus tout-terrain, des treuils plus puissants ou des suspensions surélevées. Plus on avance, plus on s’attaque à des contrats ambitieux, avec des camions capables de traverser des rivières ou de tracter des semi-remorques de matériaux lourds. Le jeu propose aussi un mode difficile, où l’essence, les réparations et le déploiement des véhicules deviennent payants, et où l’on ne peut pas revendre remorques et semi-remorques. Une option réservée aux vétérans qui veulent ressentir le poids de chaque erreur. Ce qui distingue SnowRunner de tous les autres jeux de conduite, c’est sa modélisation du sol. La boue se déforme sous le poids des roues, crée des ornières, colle aux pneus et change de consistance selon les conditions climatiques. La neige se compacte, la glace se fissure, l’eau oppose une résistance crédible. La physique est impitoyable : un raccourci qui semble praticable peut se transformer en piège, un chargement mal réparti fera basculer le camion dans une pente, une traversée de rivière trop optimiste emportera le véhicule. On apprend à lire le terrain comme un explorateur, à distinguer un gué praticable d’un bourbier fatal. La moindre avancée réclame une attention de chaque instant. Le treuil devient un allié indispensable, utilisable depuis plusieurs points d’ancrage pour se désembourber ou redresser un camion retourné. On peut même s’en servir pour tracter un véhicule accidenté jusqu’au garage. Les échecs sont fréquents, mais ils racontent toujours une histoire. Renverser un chargement à deux pas de l’objectif, passer trente minutes à dépanner un camion avec un deuxième véhicule qui s’enlise à son tour, voilà le sel de SnowRunner. Ces mésaventures ne frustrent jamais vraiment parce qu’elles résultent presque toujours d’une décision hasardeuse de notre part.

Maniabilité et prise en main

Le portage Switch 2 hérite d’un défaut récurrent de la console : l’absence de gâchettes analogiques. Sur les versions PlayStation et Xbox, la course des gâchettes permet de doser l’accélération avec finesse, une nuance cruciale lorsqu’on veut éviter de patiner ou de s’embourber. Sur Switch 2, les gâchettes numériques imposent un contrôle plus binaire, moins progressif. On s’y habitue, mais les puristes regretteront la perte de précision dans les situations délicates. La disposition des commandes reste néanmoins très complète. On trouve quatre configurations de touches, la possibilité de réassigner certains boutons, des options de sensibilité et un système de vibrations HD 2.0 qui retranscrit bien les irrégularités du terrain. La gestion de la caméra demande une attention constante : il n’existe pas de vue aérienne globale, ce qui oblige à jongler entre la vue extérieure et la vue cockpit. Cette dernière bénéficie d’un ajout bienvenu : les rétroviseurs sont enfin fonctionnels. Reculer avec une remorque ou surveiller le chargement devient naturel, sans avoir à tourner sans cesse la caméra. L’immersion y gagne énormément. Quelques irritants subsistent. Aucune sauvegarde manuelle n’est disponible ; on doit se fier aux points de sauvegarde automatique, ce qui est mal adapté à une utilisation nomade. La profusion d’icônes et d’informations à l’écran déroute en début de partie, et la lisibilité de certains textes reste perfectible en mode portable.

Un vrai bond en avant

Sur le plan sonore, SnowRunner adopte une approche dépouillée. Pas de radio, pas de commentaires permanents, juste le grondement sourd des moteurs diesel, le crissement de la boue, le fracas des rochers sous le châssis. L’environnement respire, mais avec retenue : le vent dans les arbres, l’eau qui clapote contre la carrosserie. La musique se fait rare, apparaissant à proximité des stations-service ou des bâtiments, comme une respiration discrète. Ce minimalisme peut sembler froid, mais il sert l’immersion en amplifiant le sentiment de solitude et de vulnérabilité. On finit par tendre l’oreille, guettant le bruit d’un moteur qui peine, signe avant-coureur d’un problème. Le mixage est propre, et l’on peut ajuster indépendamment le volume des différents éléments – moteur, environnement, musique – ce qui est appréciable pour les longues sessions. Voilà la raison d’être de cette édition. Sur Nintendo Switch, SnowRunner fonctionnait mais souffrait d’une résolution dynamique floue, de textures appauvries, d’une distance d’affichage réduite et de ralentissements dans les zones chargées. La Switch 2 gomme l’essentiel de ces tares. La résolution grimpe jusqu’à 1440p en mode téléviseur, les textures gagnent en netteté, la végétation et les rochers affichent des détails plus fins. La distance d’affichage est considérablement étendue : on distingue désormais les reliefs lointains, ce qui facilite énormément la navigation. Les jeux de lumière sont plus convaincants, les reflets sur l’eau plus naturels, et les effets météorologiques – pluie, brouillard, tempêtes de neige – ne font plus chuter la fluidité. Toutefois, il faut relativiser. Saber Interactive n’a pas reconstruit le jeu pour la Switch 2 ; il s’agit d’une mise à niveau du moteur de la version Switch d’origine. Certains modèles 3D, comme les arbres ou les rochers, conservent une géométrie modeste. On observe toujours un peu de pop-in, des textures qui mettent une fraction de seconde à se préciser après une pause, et des temps de chargement un peu longs, en particulier à l’ouverture de la carte. Ce n’est pas la claque visuelle d’un Red Dead Redemption 2, mais le gain est suffisamment net pour transformer l’expérience de jeu. La performance, elle, tient ses promesses : le framerate ne descend jamais sous les 30 images par seconde, et peut même grimper au-dessus dans les zones moins exigeantes. La conduite est plus fluide, plus lisible, et l’on cesse de lutter contre le matériel pour se concentrer sur la boue.

Un puits sans fond

Difficile de faire plus généreux. Le jeu de base embarque plusieurs régions – Michigan, Alaska, Taïmyr – chacune découpée en cartes immenses, pour un total de plus d’une cinquantaine de terrains de jeu. On y trouve plus de 40 véhicules sous licence de marques réelles (Ford, Chevrolet, Freightliner, etc.), sans compter ceux ajoutés par les extensions. Les missions se comptent par centaines, entre contrats principaux, tâches secondaires, défis et chasses aux améliorations. Rien que pour explorer la première région, on peut dépasser les trente heures. Et ce n’est qu’une fraction du contenu. Depuis 2020, SnowRunner a reçu cinq années de passes saisonniers, ajoutant chacun de nouvelles cartes, de nouveaux véhicules et de nouveaux mécanismes. L’édition 5-Year Anniversary regroupe tout ce contenu, pour une durée de vie qui se mesure en centaines d’heures, voire plus si l’on s’attarde sur chaque recoin. La coopération jusqu’à quatre joueurs multiplie les possibilités, et les sessions à plusieurs donnent souvent lieu à des catastrophes mémorables où l’on tente de secourir un ami pour mieux s’embourber ensemble. C’est dans ces moments que le jeu révèle toute sa dimension sociale et comique. Tout n’est pas parfait. Outre les gâchettes numériques déjà évoquées, la gestion des mises à niveau a provoqué une controverse : les possesseurs de la version numérique Switch peuvent obtenir la mise à jour Switch 2 gratuitement, mais les acheteurs de la cartouche physique en sont exclus. Une décision qui passe mal, même si elle ne concerne pas la qualité intrinsèque du titre. Par ailleurs, l’absence de vie dans le monde – pas de piétons, très peu de trafic – peut donner un sentiment de vide, surtout quand on vient d’un open world plus animé. Le mode difficile, intéressant sur le papier, alourdit un peu trop la logistique pour les nouveaux venus. Enfin, l’interface reste austère et la taille de certains textes en mode nomade mériterait une option d’agrandissement.