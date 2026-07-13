Nightdive Studios et Atari annoncent l’arrivée de Outlaws + Handful of Missions : Remaster sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 16 juillet 2026. Contrairement à la récente annonce des versions natives d’Octopath Traveler 1 et 2 sur la nouvelle console, sans offre de mise à jour pour les joueurs actuels, les possesseurs de la version Switch pourront ici bénéficier d’une mise à jour gratuite vers la version Switch 2. Les nouveaux acquéreurs devront en revanche débourser 24,99 £ ou 29,99 $ selon les régions.

La version Switch 2 de Outlaws + Handful of Missions : Remaster propose des améliorations techniques significatives, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 FPS et une résolution améliorée, compatible avec les écrans 4K. Le jeu prend également en charge les Joy-Con 2, suggérant l’ajout d’un mode souris, bien que cette information ne soit pas confirmée explicitement. Les commandes gyroscopiques de la version Switch seront également disponibles pour ceux qui préfèrent cette option.

Le jeu, développé à l’origine en 1997, est un western FPS mettant en scène James Anderson, un ancien marshal devenu justicier solitaire. Le joueur doit affronter une galerie de personnages allant du bien au pire, dans un scénario mêlant cupidité et corruption le long du Mississippi. L’armement est varié, avec un revolver .45 à six coups, un fusil à verrou .44, un fusil à pompe 10 gauge et un fusil scié 12 gauge, offrant une palette de choix pour éliminer les hors-la-loi.

Outlaws + Handful of Missions : Remaster se distingue par ses cinématiques en haute résolution non compressées et ses visuels retravaillés pour les armes, personnages et ennemis. Ces éléments ont été entièrement recréés à partir des archives originales, tout en respectant l’esthétique colorée du jeu d’origine. Le titre propose également un mode multijoueur cross-play incluant des modes Deathmatch, Team Play, Capture the Flag et Kill The Fool With The Chicken.