Polycast Labs annonce officiellement Bobo and the Chest of Nightmares, un 3D platformer collectathon à l’esthétique rétro inspiré de l’âge d’or des jeux vidéo des années 90. Développé dans l’esprit des classiques de fin de décennie, le titre se distingue par son approche centrée sur le personnage principal, mêlant exploration acrobatique, combats légers et chasse aux secrets dans un univers onirique et macabre inspiré de l’univers visuel de Tim Burton. Le jeu sortira simultanément sur PC via Steam, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 30 octobre 2026.

L’histoire de Bobo and the Chest of Nightmares suit les péripéties de Bobo, un bouffon initialement conçu pour divertir et répandre la joie. Lors d’une représentation de cirque, le protagoniste maladroit ouvre accidentellement le légendaire Nightmare Chest, libérant le DreamMaster, une entité ancienne qui transforme les royaumes en cauchemars vivants. Piégé dans un crépuscule éternel, Bobo doit s’appuyer sur son agilité et l’aide d’un masque flottant nommé DreamMask pour récupérer les EchoMares, des entités perdues, afin de vaincre les esprits corrompus et rétablir la joie dans un royaume fracturé. Contrairement aux jeux axés sur la force brute, Bobo survit grâce à sa mobilité et son esprit malicieux, ce qui fait de la Nintendo Switch une plateforme idéale pour explorer ces mondes semi-ouverts riches en collectibles, que ce soit sur grand écran ou en mode portable.

Le gameplay de Bobo and the Chest of Nightmares repose sur la maîtrise des acrobaties du personnage. Dès le début de l’aventure, les joueurs enchaînent les doubles sauts, les glissades sur les murs et les planeurs avec le chapeau de Bobo pour naviguer à travers des royaumes gothiques verticaux et périlleux. Le titre propose également des énigmes macabres exigeant de manipuler l’environnement, de déchiffrer des mécanismes complexes et de débloquer des chemins cachés, rappelant les grands classiques de l’aventure 3D. Le hub central, le Twilight Circus, sert de point de départ pour explorer des royaumes dans l’ordre choisi par le joueur. Les joueurs peuvent y récolter des Twilight Shards, sauver des Nightmare Wisps pour améliorer leur équipement, et traquer de rares Poupées Vaudou dissimulées dans chaque recoin. Cette structure semi-ouverte permet de découvrir des itinéraires multiples et des solutions créatives, récompensant ainsi chaque style de jeu et niveau d’habileté.

Les affrontements contre les boss, décrits comme spectaculaires et grandioses, concluent chaque monde. Les joueurs peuvent empiler les DreamMasks flottantes pour une protection visuelle de santé et activer l’état invulnérable « Dreamburst » pour triompher de leurs peurs. Le développement de Bobo and the Chest of Nightmares a été entièrement réalisé par une seule personne en l’espace d’un an, ce qui en fait une réalisation majeure pour le développement indépendant. Selon la base de données DeVuego, leader du suivi des productions vidéoludiques ibériques, Bobo and the Chest of Nightmares est officiellement reconnu comme le premier 3D Platformer Collectathon produit et commercialisé au Portugal.

David Ho, fondateur et développeur solo chez Polycast Labs, commente cette annonce en déclarant : « Je ne voulais pas simplement créer un jeu ; je voulais faire renaître une sensation que vous pensiez avoir perdue sur une vieille carte mémoire en 1999. Amener Bobo sur Nintendo Switch est un rêve devenu réalité et semble être le foyer naturel pour un 3D collectathon, permettant aux joueurs de chasser les secrets et d’échapper au DreamMaster où qu’ils aillent. »