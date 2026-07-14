Capcom a annoncé il y a peu Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, une extension majeure payante pour le RPG en monde ouvert sorti en 2024. Prévu pour le 9 octobre, ce DLC introduit une nouvelle région enneigée nommée Norgan, accompagnée d’une storyline inédite ainsi que de nouvelles options de personnalisation. Une version Nintendo Switch 2 combinant le jeu de base et l’extension est également prévue.

Le développement de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen a débuté après une phase initiale de six mois dédiée à l’amélioration du jeu de base via des mises à jour régulières. Selon Naoto Oyama, producteur du jeu, cette période a permis de recueillir des retours de joueurs exprimant le désir de « passer plus de temps dans cet univers » et de « continuer à jouer ». Ces demandes ont directement inspiré la création de ce projet, dont l’objectif principal est de proposer de nouvelles aventures dans Dragon’s Dogma 2, tout en améliorant la jouabilité et l’accessibilité. Le développement a duré près de deux ans, avec une approche centrée sur l’écoute des retours communautaires et l’intégration progressive des améliorations.

L’extension ajoute plus de 25 heures de contenu supplémentaire. La nouvelle histoire, située dans la région de Norgan, est conçue pour durer entre 15 et 20 heures. Douze donjons uniques, appelés Lost Rites, sont également intégrés au jeu de base. Chaque donjon nécessite entre 30 minutes et une heure pour être complété, offrant ainsi une expérience de jeu prolongée. Le jeu de base propose quant à lui entre 30 et 40 heures de gameplay, ce qui signifie que les joueurs découvrant la série avec cette extension bénéficieront d’une expérience substantielle. Les éléments de hack-and-slash sont exclusifs à la nouvelle région de Norgan, où les joueurs peuvent collecter et évaluer des objets appelés Relics, offrant des armes, armures et compétences plus puissantes. Le système de jeu repose sur l’utilisation de ces récompenses pour progresser dans l’histoire principale.

L’accessibilité a été un axe majeur des améliorations apportées. Kento Kinoshita, directeur du jeu, a expliqué que certaines décisions initiales, visant à renforcer le réalisme de l’aventure, avaient été perçues comme des contraintes par les joueurs. En réponse, les mises à jour post-lancement ont introduit davantage d’options pour prolonger la durée de vie du jeu. L’extension Dark Arisen s’inscrit dans cette continuité en permettant aux joueurs de profiter à la fois des nouvelles fonctionnalités et du contenu additionnel. Parmi les ajustements notables figurent l’augmentation du nombre de créneaux de compétences personnalisables, une réponse directe aux retours soulignant leur insuffisance dans le jeu de base. Une autre amélioration concerne la gestion des combats contre des ennemis multiples, souvent perçus comme frustrants lorsque le joueur se retrouve encerclé et incapable de se déplacer librement.

Le titre Dark Arisen a été choisi pour plusieurs raisons. Selon Oyama, le nom reflète d’abord une affinité avec l’histoire du jeu, bien que ce ne fût pas une intention initiale. Il évoque également les mécaniques de hack-and-slash présentes dans l’extension, rappelant l’expérience de l’original Dark Arisen où les joueurs combattent des ennemis, collectent des objets puissants et progressent dans l’aventure. Enfin, ce choix vise à faciliter la reconnaissance du contenu par les fans de longue date, en s’appuyant sur la nostalgie associée à la première extension de la série.

La difficulté du contenu a été pensée pour s’adapter à différents profils de joueurs. Le niveau recommandé pour accéder à Norgan est de 40, mais les donjons ajoutés au jeu de base sont accessibles dès le niveau 20. Kinoshita précise que les nouveaux joueurs atteignent généralement ce niveau après avoir complété quelques quêtes dans la première ville capitale. Les donjons permettent également une montée en puissance rapide, offrant des armes et armures plus puissants que la normale. Pour les joueurs déjà avancés dans Dragon’s Dogma 2, l’accès à Norgan est immédiat, bien que l’accent soit mis sur la collecte aléatoire d’équipements via les Relics, garantissant un défi constant. Aucune mécanique de scaling des ennemis en fonction du niveau du joueur n’a été implémentée, bien qu’une option de Hard Mode soit envisagée pour les joueurs expérimentés. Contrairement à l’original Dark Arisen, centré sur l’île de Bitterblack, Norgan est conçu comme un champ ouvert, permettant une progression plus libre et l’intégration de quêtes secondaires. Cette approche offre également une plus grande variété environnementale, avec des zones enneigées dont l’épaisseur varie selon l’altitude. Les paysages de Norgan sont conçus pour être contemplatifs, avec des points de vue spectaculaires accessibles en gravissant les montagnes. Les développeurs ont également intégré des éléments d’intérêt disséminés dans l’environnement, encourageant l’exploration et renforçant l’immersion.

Côté personnalisation, une fonctionnalité similaire à celle de Dragon’s Dogma Online permettra aux joueurs de modifier l’apparence de leur personnage sans altérer les statistiques de leur équipement, une fois Norgan débloqué. Les détails d’accès à cette fonctionnalité n’ont pas encore été révélés, mais elle sera liée à des éléments de gameplay. Les mécaniques de hack-and-slash s’inspirent principalement de l’original Dark Arisen, avec un accent mis sur la combinaison des compétences aléatoires des équipements pour diversifier les styles de jeu. L’ajout de cette extension sur Nintendo Switch 2 a été décidé tardivement dans le processus de développement. Oyama a expliqué que cette décision faisait suite à l’évaluation positive de la compatibilité entre le RE Engine et la nouvelle console, notamment après les succès de Resident Evil Requiem et Pragmata. Le portage s’est avéré plus fluide que prévu, permettant d’envisager une sortie simultanée avec l’extension. Les défis techniques se sont concentrés sur l’optimisation des performances, un point de préoccupation majeur depuis la sortie du jeu de base. Aucune fonctionnalité spécifique aux Joy-Con 2, comme le mode souris, n’est prévue pour cette version. Concernant les futures mises à jour, Capcom n’envisage pas d’introduire de nouvelles fonctionnalités majeures au-delà des correctifs de bugs. Les retours des joueurs continueront d’être pris en compte pour des ajustements ponctuels, comme les hotfixes déjà publiés.

Le développement de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen a été motivé par une demande collective des joueurs, exprimée à travers des milliers de commentaires. Selon Oyama, la majorité des retours convergeaient vers un désir de contenu supplémentaire, poussant l’équipe à repenser le projet pour y intégrer une nouvelle histoire, des combats et des monstres inédits. Kinoshita a souligné l’importance de cette passion collective, citant des messages comme « Ne laissez pas cela se terminer ici, nous croyons en vous, Capcom ! » comme une source de motivation majeure. Bien que des éléments comme le Fallen Dragon et de nouveaux personnages aient été évoqués dans le trailer, leurs rôles exacts restent inconnus, invitant les joueurs à découvrir l’histoire par eux-mêmes. Kinoshita a également évoqué la présence de moments nostalgiques pour les fans de la série, sans en révéler davantage. Contrairement à l’original Dark Arisen, cette extension est conçue pour être accessible aux nouveaux joueurs, sans nécessiter la connaissance du jeu de base. Parmi les innovations réalisées, Kinoshita a mentionné la possibilité de créer un contenu d’extension en monde ouvert, une idée qui n’avait pas pu être concrétisée précédemment. L’utilisation accrue des effets environnementaux, comme la neige et le vent, a également été rendue possible grâce aux avancées technologiques du jeu de base.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sortira le 9 octobre sur PC (Steam), Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series X|S.

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