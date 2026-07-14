Aujourd’hui à la date du 8ème anniversaire de la série OCTOPATH TRAVELER, SQUARE ENIX a annoncé la sortie de OCTOPATH TRAVELER et OCTOPATH TRAVELER II sur Nintendo Switch™ 2 le 1er octobre 2026.

Les précommandes pour OCTOPATH TRAVELER et OCTOPATH TRAVELER II sont disponibles séparément en version physique et numérique ou sous forme de lot en numérique uniquement. La célèbre série RPG en HD-2D, sortie initialement sur Nintendo Switch en 2018 et vendue à plus de 7 millions d’exemplaires dans le monde, a été optimisée pour sa sortie sur Nintendo Switch™ 2 avec une résolution et une fréquence d’images améliorées.