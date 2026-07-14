tinyBuild et Hypnohead annoncent que The King is Watching, leur roguelite de stratégie axé sur la construction de royaume, fera son arrivée sur Nintendo Switch le 29 juillet 2026. Le titre, initialement lancé sur PC via Steam le 21 juillet 2025, sera également disponible sur Microsoft Store à l’occasion de cette sortie console, permettant aux joueurs de retrouver l’expérience sur l’ensemble des plateformes.

The King is Watching se distingue par un concept de gameplay unique où le souverain incarne à la fois le dirigeant et le garant de la prospérité de son royaume. Le regard du joueur détermine directement la production des ressources : observer les champs de blé active les récoltes, tandis que détourner l’attention vers les casernes ou les mines permet de former des troupes ou d’extraire des minerais. Cette mécanique centrale impose une gestion stratégique constante, où chaque décision influence l’équilibre entre économie, armée et défense. Les joueurs doivent ainsi construire des chaînes de production, acquérir des matériaux rares et développer des défenses magiques pour protéger leur château contre des vagues d’ennemis de plus en plus exigeantes. Parmi les unités disponibles figurent des dragons de farine, illustrant la dimension fantaisiste et variée des options militaires.

Le jeu propose une personnalisation poussée à travers un système de deck de bâtiments, permettant aux joueurs d’adapter leur stratégie à leur style de jeu. Chaque partie s’inscrit dans une structure roguelite, où les échecs deviennent des opportunités d’amélioration. Les défis récurrents, tels que les cimetières maudits ou les abîmes infernaux, obligent à une adaptation permanente, tandis que des améliorations durables débloquées après chaque tentative renforcent les compétences, les défenses et les stratégies disponibles. Le jeu met en avant une narration évolutive, où chaque défaite enrichit l’héritage du souverain dans la pierre du temps.

The King is Watching est disponible dès à présent sur PC via Steam, et rejoindra les plateformes Nintendo Switch, PlayStation et Xbox à travers le monde le 29 juillet 2026, incluant une version physique sur Nintendo Switch.