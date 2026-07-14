White Creek, premier projet survival horror développé nativement pour la Sega Dreamcast par Storybird Games, s’apprête à marquer l’histoire de la console en proposant une expérience mêlant exploration en caméra fixe, énigmes et séquences d’exorcisme. Le jeu, dont le nom s’inspire directement de la ville enneigée où se déroule l’action, s’inscrit dans la lignée des productions emblématiques de PixelHeart, éditeur spécialisé dans la scène homebrew Dreamcast. Après des titres comme GladMort ou Shadow Gangs Zero, White Creek se distingue en exploitant pleinement les capacités 3D de la console, aux côtés d’autres références comme Xenocider ou Arcade Racing Legends.

Le joueur incarne Alicia Morelli, une exorciste indépendante appelée à White Creek, une petite ville américaine frappée par des phénomènes surnaturels. Face aux possédés qui errent dans les rues enneigées, le protagoniste doit constamment choisir entre deux approches : éliminer les créatures ou tenter de les exorciser pour sauver leur âme. Cette mécanique de choix moral, centrale dans le gameplay, impose une réflexion constante entre action et pacifisme. Alicia dispose d’armes conventionnelles ainsi que de pouvoirs psychiques lui permettant de détecter des anomalies spirituelles, visibles chez les possédés ou dissimulées dans l’environnement. Un téléphone portable, outil clé de l’enquête, sert à capter et enregistrer ces anomalies, facilitant l’exploration et la résolution des énigmes.

Les séquences d’Exorcism Overdrive constituent un autre pilier du gameplay. Ces phases intenses mettent Alicia face à des possédés particulièrement corrompus, exigeant des interactions complexes : discussion, confrontation avec les preuves collectées, et rupture des illusions pour apaiser définitivement les âmes tourmentées. Le titre s’inspire ouvertement de références majeures du genre, notamment Silent Hill et Resident Evil – Code: Veronica, tout en proposant une esthétique rétro propre à la Dreamcast.

Développé par une équipe de moins de dix personnes, White Creek est conçu pour une sortie sur Dreamcast en édition physique, tout en étant porté sur PC et les consoles modernes, dont la Nintendo Switch 2. Selon les dernières informations, le développement nécessite encore environ deux années de travail avant sa finalisation. Une campagne Kickstarter est prévue pour septembre afin de financer la suite du projet et élargir sa visibilité auprès des joueurs.