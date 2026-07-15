Tower Dominion, salué sur PC pour son approche innovante du genre, annonce ses dates de sortie définitives sur consoles après un report de sa date initiale. Le jeu arrivera sur Nintendo Switch le 13 août 2026, tandis que les versions PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S suivront le 14 août 2026. L’éditeur Forever Entertainment a choisi de reporter la sortie afin de garantir une expérience optimale pour l’ensemble des joueurs, remerciant par ailleurs la communauté pour sa patience et sa compréhension.

Le titre se présente comme un roguelike tower defense centré sur la liberté stratégique et la rejouabilité. Son système repose sur une carte partiellement générée que le joueur peut étendre et personnaliser grâce à un mécanisme de construction modulaire. Cette mécanique permet d’adapter le champ de bataille en disposant bâtiments, armes, avantages et doctrines selon les préférences de chacun. L’objectif principal consiste à concevoir des configurations défensives capables de résister à des vagues d’ennemis de plus en plus menaçantes, tout en explorant de nouvelles combinaisons pour optimiser ses chances de survie à chaque partie.

Tower Dominion propose cinq niveaux de difficulté distincts, complétés par des défis supplémentaires accessibles en fin de partie. Le jeu inclut également un Extended Mode permettant de tester ses constructions au-delà de la durée standard d’une partie, offrant ainsi une profondeur supplémentaire pour les joueurs souhaitant affiner leurs stratégies. Le roster se compose de trois factions jouables, chacune proposant un style de jeu différencié, ainsi que de trente héros dotés de compétences et de synergies uniques. L’affrontement contre vingt-deux types d’ennemis, dont certaines unités puissantes n’apparaissant qu’en fin de vague, s’appuie sur un arsenal varié de plus de soixante-dix bâtiments et cinquante armes disponibles pour varier les configurations défensives.