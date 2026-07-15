Lors du dernier Nintendo Direct, les joueurs espéraient une annonce de sortie définitive pour The Duskbloods, mais FromSoftware a finalement confirmé la tenue d’un test réseau fermé pour cet été, avec des dates désormais précises. Ce test, initialement évoqué sans calendrier précis, se déroulera du 21 août 2026 au 24 août 2026 sur Nintendo Switch 2, offrant plusieurs créneaux répartis sur quatre jours pour évaluer les performances en ligne du titre.

Les inscriptions pour participer à ce test réseau débuteront le 22 juillet 2026 et s’achèveront le 28 juillet 2026. Les candidats retenus seront notifiés le 7 août 2026, leur permettant de se préparer aux sessions de jeu. Une inscription préalable sera obligatoire, et seuls les joueurs disposant d’un abonnement actif à Nintendo Switch Online pourront accéder aux parties multijoueurs. FromSoftware a également précisé que la diffusion de captures d’écran ou de vidéos sera strictement interdite pendant le test, le bouton de capture de la console étant désactivé durant les sessions.

Les créneaux horaires disponibles pour le test réseau, exprimés en heure d’Europe centrale (CEST), sont répartis comme suit : Le 21 août 2026, deux sessions sont proposées, de 12h00 à 16h00 puis de 20h00 à 00h00. Le 22 août 2026, deux sessions sont disponibles, de 04h00 à 08h00 puis de 20h00 à 00h00. Le 23 août 2026, deux sessions sont proposées, de 12h00 à 16h00 puis de 20h00 à 00h00. Le 24 août 2026, une session est prévue de 04h00 à 08h00.

FromSoftware a détaillé les objectifs principaux de ce test réseau fermé, qui vise à évaluer la stabilité des serveurs en situation de charge, à identifier d’éventuels problèmes multijoueurs dans différents environnements réseau, et à recueillir des données sur l’équilibrage général du jeu. Jusqu’à huit joueurs pourront participer simultanément à chaque session multijoueur, bien que des bugs puissent survenir en raison du stade de développement avancé mais non final du titre. Les développeurs insistent sur le caractère expérimental de ces sessions et remercient par avance les participants pour leur contribution à l’amélioration du jeu.

En attendant ce test réseau, les fans de FromSoftware pourront se tourner vers la sortie d’Elden Ring: Tarnished Edition, prévue pour le 28 août 2026, une date qui ne coïncide pas avec les sessions de The Duskbloods. Pour déposer sa candidature, il faudra se rendre sur le site officiel du test à partir du 22 juillet 2026.