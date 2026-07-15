Entraînez et encouragez de délicieux sushis dans ces courses effrénées où le gagnant dévore le perdant. L’éditeur japonais Kodansha Ltd. a publié aujourd’hui Wabisabi SushiDerby dans le cadre de sa division de jeux indépendants Kodansha Game Lab.

Développé par ITAMAE Studio, le jeu place les joueurs dans le rôle d’un apprenti chef sushi qui doit créer et entraîner des sushis pour participer à des courses et remporter la très convoitée Coupe Galactique « S1 ». Wabisabi SushiDerby est disponible sur Nintendo Switch et PC via Steam pour moins qu’un rouleau de saumon, au prix de 4,99 €.

Une réduction spéciale de 10 % est actuellement proposée jusqu’au 28 juillet 2026 sur les versions Steam et Switch du jeu. Wabisabi SushiDerby est un jeu de simulation de course où les joueurs élèvent, entraînent et encouragent leurs délicieuses créations face à d’autres sushis concurrents. Les joueurs créent un sushi de course à l’aide de garnitures débloquées en progressant à travers plusieurs ligues se déroulant autour de comptoirs à sushis, de fêtes et d’autres lieux amusants. Chaque garniture possède des statistiques différentes et des compétences uniques à activer pendant les courses. Après avoir créé leur sushi, les joueurs peuvent entraîner leur création pour améliorer certaines statistiques ou lui ajouter de nouvelles compétences. Il ne reste plus qu’à participer à une course et à concourir pour la première place et les précieuses récompenses en argent.

Pendant les courses, la simulation gère tous les concurrents, y compris le personnage du joueur. Ce gameplay indirect, propre aux derbies, donne aux jeunes joueurs ou aux joueurs inexpérimentés le temps de se concentrer sur l’utilisation stratégique des compétences et sur le très important bouton « Encourager ». Ce bouton offre au sushi du joueur un petit coup de boost pour prendre la tête du peloton ou échapper aux baguettes mortelles des clients lorsque leur commande arrive.