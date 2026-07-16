Arc System Works et 91Act annoncent officiellement la sortie de BlazBlue Entropy Effect X sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 13 août 2026. Développé sous licence par 91Act, ce roguelite action propose une expérience centrée sur un combat rapide et stylisé, avec des graphismes 2D soignés et des contrôles précis. Le titre est ddéjà disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X|S. Les précommandes pour la version Nintendo Switch 2 ouvriront dans la plupart des régions le 16 juillet 2026.

Les joueurs déjà en possession de la version Nintendo Switch pourront acquérir un Upgrade Pack afin de basculer vers l’édition Nintendo Switch 2. Cette mise à niveau inclut des améliorations visuelles, un meilleur taux d’images par seconde, la prise en charge du partage de jeu (GameShare) ainsi que du contenu exclusif réservé à cette édition. Parallèlement, une mise à jour gratuite majeure sera déployée le 13 août sur l’ensemble des plateformes supportées. Celle-ci apportera notamment le nouveau personnage jouable Platinum, un espace d’entraînement repensé, ainsi que de nouvelles options de routes alternatives à explorer lors de chaque partie.

BlazBlue Entropy Effect X plonge les joueurs dans l’univers de la franchise BlazBlue, leur permettant d’incarner jusqu’à dix-sept personnages emblématiques issus de la série. L’action se déroule dans un laboratoire mystérieux nommé the Lab, où une équipe d’élite de chercheurs tente de contrer l’effondrement d’un monde en déclin. Malgré leurs efforts, la responsable du site, le Dr. Mercurius, maintient que la fin est inévitable. Dans une ultime tentative, le projet Research of Possibility est lancé : il vise à collecter des Shards of Possibility, des fragments capables de retarder la destruction du monde. Ces fragments se trouvent dans la Mer des Possibilités, une dimension intermédiaire située au-delà des limites de la réalité.

Ace, le protagoniste, est le seul à pouvoir s’aventurer dans cette mer pour y récupérer ces fragments. Guidés par les scientifiques du laboratoire, il enchaîne les plongées désespérées dans l’espoir de sauver ce monde. Au fil de ses explorations, des visions étranges l’envahissent et son corps commence à se transformer. Peu à peu, des souvenirs refont surface, révélant progressivement la vérité derrière l’effondrement du monde et les véritables motivations du projet.