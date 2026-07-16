L’éditeur Megabit et le développeur Tiny Roar ont confirmé que le jeu Lou’s Lagoon, initialement annoncé pour Nintendo Switch, fera également son apparition sur Nintendo Switch 2 le 27 août 2026. La version Switch 2 reprendra l’intégralité du contenu disponible sur les autres plateformes, avec en plus une optimisation technique permettant d’obtenir une résolution et un taux de rafraîchissement supérieurs à ceux de la version originale. Cette annonce s’accompagne d’un aperçu de dix minutes de gameplay spécifique à la console de nouvelle génération, mettant en valeur les améliorations visuelles et la fluidité du titre.

Lou’s Lagoon propose une expérience d’aventure cozy centrée sur l’exploration d’un archipel tropical nommé Limbo, ravagé par une tempête dévastatrice. Le joueur incarne un personnage à la recherche de son oncle Lou, porté disparu après avoir envoyé un appel à l’aide. L’aventure débute avec l’arrivée en seaplane sur les îles dévastées, où le joueur doit rassembler des ressources à l’aide d’un outil polyvalent appelé le Swirler, capable d’aspirer aussi bien des débris que des plantes locales ou des matériaux issus de la faune unique de Limbo. Ces ressources servent ensuite à réparer les bâtiments endommagés, fabriquer des objets et contribuer au rétablissement des communautés locales.

L’archipel de Limbo se compose de plusieurs îles aux ambiances distinctes, chacune abritant des communautés aux personnalités marquées. À Tangle Bloom, la ville la plus animée de l’archipel, les Charneys accueillent le joueur dans une atmosphère chaleureuse. Gleam Reef, quant à elle, est le territoire des Vooi, une communauté dont les déplacements suivent le rythme des marées et dont les mouvements s’apparentent à une danse collective. Enfin, Boulderia est une région minière peuplée de Gorplins, des créatures au caractère revêche, spécialisées dans l’extraction de cristaux de sucre. Chaque île présente des défis spécifiques, des trésors cachés et des énigmes à résoudre, contribuant à la diversité de l’exploration.

Le gameplay de Lou’s Lagoon repose sur plusieurs piliers. Le joueur peut piloter son propre seaplane, participant à des défis en anneau pour tester ses compétences aériennes et profiter de la liberté offerte par le ciel ouvert. Les gadgets disponibles, parmi lesquels le Swirler, sont améliorables au fil de l’aventure, permettant d’étendre les possibilités d’exploration et d’interaction avec l’environnement. Le seaplane lui-même peut être personnalisé avec des skins vibrants et des configurations variées, tandis que l’avatar du joueur bénéficie d’une personnalisation complète, allant de la coiffure aux vêtements en passant par les accessoires.

Un aspect central du jeu réside dans la construction et l’aménagement d’une base sur l’île de Lou’s Lagoon. Le joueur peut y ériger une cabane de plage selon ses préférences, la décorer et en faire un lieu unique reflétant sa personnalité. Parallèlement à cette dimension constructive, Lou’s Lagoon intègre une intrigue narrative autour de la disparition d’Uncle Lou. En suivant des indices disséminés à travers l’archipel, le joueur tente de reconstituer le parcours de son oncle et de comprendre les raisons de son absence, ajoutant une couche de mystère à l’expérience globale.

Lou’s Lagoon est développé par Tiny Roar et édité par Megabit et rokaplay. Le jeu sortira simultanément sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, ainsi que sur PC via Steam et le Microsoft Store, le 27 août 2026. Les joueurs intéressés peuvent d’ores et déjà précommander le titre sur l’ensemble des plateformes annoncées.