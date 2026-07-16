FREE STYLE annonce la sortie mondiale d’OBAKEIDORO 2: Chase & Seek pour le 6 août 2026 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Cette version globale marque la première apparition du jeu sur la console Switch originale, après son lancement exclusif sur Switch 2 au Japon le 9 octobre 2025. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes via le Nintendo eShop.

Le titre propose une expérience de jeu de poursuite asymétrique inspirée des légendes japonaises traditionnelles, où les joueurs incarnent soit des humains, soit des monstres dans des affrontements rapides et accessibles. Le design des personnages, à la fois effrayant et mignon (scary-cute), ainsi que les visuels charmants, visent à offrir une tension palpable tout en restant adapté à un public large et à différents niveaux de tolérance à l’horreur.

Dans OBAKEIDORO 2: Chase & Seek, les parties opposent deux équipes distinctes : les humains et les monstres. Jusqu’à huit joueurs peuvent participer en ligne, avec des matchs se déroulant en trois minutes chrono. L’équipe des monstres, composée d’un ou deux joueurs, l’emporte si elle parvient à capturer tous les humains et à les emprisonner dans un temps imparti. À l’inverse, les humains gagnent dès qu’au moins un d’entre eux échappe à la capture jusqu’à la fin de la partie.

Les monstres disposent de capacités uniques pour traquer leurs proies : certains peuvent traverser les murs, d’autres se déplacer à haute vitesse ou effectuer des attaques de capture puissantes. Ces compétences doivent être exploitées stratégiquement pour dominer la partie. De leur côté, les humains doivent faire preuve de coopération pour survivre. Ils peuvent sauter entre les étages pour échapper aux monstres, porter leurs alliés en sécurité ou utiliser leur atout ultime, la Lantern, pour étourdir temporairement les monstres et s’échapper. Si un humain est capturé, ses coéquipiers ont la possibilité de le libérer, bien que cette opération comporte des risques : des monstres peuvent tendre des pièges aux sauveteurs, transformant une tentative de secours en une victoire écrasante pour l’équipe adverse.

Le jeu propose six modes de jeu adaptés à différents styles de jeu. Le Quick Match permet de s’affronter en ligne avec des joueurs du monde entier, avec des cartes qui tournent toutes les heures pour varier l’expérience. Le Room Match offre la possibilité de créer des parties privées, protégées par un mot de passe ou accessibles via un identifiant de salle. Le mode Join Friends permet de rejoindre directement les sessions en ligne de ses amis, que ce soit en Quick Match ou en Room Match.

Pour ceux qui préfèrent jouer seuls, le Single Player Chase & Seek permet de progresser à son rythme et d’accumuler des Coins, la monnaie en jeu utilisée pour débloquer de nouveaux monstres et lanternes. Le Local Party Chase & Seek prend en charge jusqu’à huit joueurs en multijoueur local via plusieurs consoles Switch, tandis que le Splitscreen Chase & Seek permet à jusqu’à quatre joueurs de s’affronter ou de coopérer sur un même écran, avec un affichage divisé en quatre.

Une fonctionnalité notable d’OBAKEIDORO 2: Chase & Seek est le support du Game Share sur Nintendo Switch 2. Cette option permet à un joueur possédant le jeu d’inviter des amis à participer, même s’ils ne possèdent pas leur propre copie. De plus, le mode Custom Rules offre la liberté d’ajuster les paramètres des parties, comme le ratio entre humains et monstres ou la durée des matchs, pour adapter l’expérience à ses préférences.

Les parties se déroulent sur des cartes aux décors inspirés de lieux historiques japonais, renforçant l’immersion dans un univers où se mêlent folklore et fantaisie. Que ce soit en ligne ou en local, le jeu mise sur des affrontements rapides et accessibles, avec des contrôles simples qui en font un titre idéal pour des sessions de jeu casual entre amis ou en famille.