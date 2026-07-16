Nippon Ichi Software et NIS America ont officiellement annoncé Prinny Party: Going Overboard!, un jeu de fête de type sugoroku (jeu de plateau japonais) mêlant mécaniques de commande RPG, qui sortira sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC (Steam) en 2026. Au Japon et en Asie, la version physique et numérique sera disponible dès le 12 novembre 2026 au prix de 6 980 yens (7 678 yens avec taxe). Une version occidentale est également prévue, mais sans date de sortie annoncée pour l’instant. Une démo spéciale, intitulée Super Spicy Demo, sera disponible dès le 16 juillet 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, avec des conditions de participation à un concours offrant des médailles commémoratives.

Dans Prinny Party: Going Overboard!, jusqu’à quatre joueurs s’affrontent sur un plateau pour vaincre le Sugoroku Devil King et ses Protago-Knights, en combinant coopération et trahison. Le but n’est pas seulement de terrasser le boss, mais d’être le joueur qui parvient à le ramener au point de départ pour remporter la victoire. Chaque partie se déroule en plusieurs phases : préparation (amélioration des statistiques, collecte de ressources), affrontement du boss, puis course-poursuite pour le ramener au début du plateau, où les alliances se brisent et les trahisons deviennent inévitables. Le jeu intègre un système de machine à sous pour déterminer les résultats des actions choisies chaque tour, ajoutant une dimension aléatoire aux stratégies possibles.

Le gameplay repose sur un mélange de déplacement sur un plateau, de gestion de ressources et d’affrontements tactiques. Les joueurs peuvent choisir entre plusieurs actions par tour (déplacement, attaque, utilisation d’objets), dont les effets sont déterminés par une machine à sous virtuelle. Les cases sur lesquelles on atterrit offrent divers effets : augmentation ou diminution des statistiques, achat d’objets, rencontres avec des ennemis ou déclenchement d’événements spéciaux. La personnalisation des personnages est un élément clé, avec la possibilité d’améliorer leurs capacités via des installations construites sur le plateau, comme des hôpitaux, des armureries ou des temples de invocation de boucliers. Ces bâtiments peuvent être empilés pour renforcer leurs effets, mais aussi être détruits ou déplacés par les autres joueurs, ajoutant une couche de stratégie défensive et offensive.

L’une des mécaniques centrales du titre est la capacité à jeter les autres personnages, les ennemis ou même les installations. La distance de lancer varie selon le personnage utilisé, et cette action peut servir à éliminer des adversaires, à bloquer l’accès à des cases stratégiques, ou à combiner des installations pour en augmenter les effets. Cependant, jeter un Prinny provoque son explosion et sa mort temporaire, une particularité humoristique liée à la nature explosive de ces créatures, mascotte de Nippon Ichi Software. Les Prinnys, bien que faibles, peuvent malgré tout contribuer à la partie en explosant de manière stratégique ou en servant de leurre.

Cinq personnages sont jouables dès le départ, chacun avec des statistiques de base et une disposition de machine à sous différente, influençant directement le gameplay. Prinny, personnage emblématique de la série, est volontairement conçu comme le plus faible, mais son utilisation peut s’avérer surprenante en cas de victoire. Les autres personnages incluent un guerrier, un magicien, un archer et un bandit, offrant des styles de jeu variés. Le système de progression permet d’améliorer les capacités de chaque avatar au fil de la partie, en accumulant de l’expérience et en équipant des objets trouvés ou achetés sur le plateau.

Les boss occupent une place centrale dans l’expérience. Le principal antagoniste est le Sugoroku Devil King, un ennemi redoutable dont l’apparition déclenche une phase de combat collective. Une fois vaincu, le boss est capturé et doit être ramené au point de départ, déclenchant une seconde phase de jeu où les joueurs s’affrontent pour s’emparer de la créature et marquer des points. En plus du Devil King, six boss supplémentaires, regroupés sous le nom de The Big Four (bien que le texte mentionne six entités distinctes), apparaissent aléatoirement pour tester la coordination des joueurs. Ces affrontements nécessitent une préparation minutieuse, car les boss infligent des dégâts considérables aux personnages mal préparés.

Prinny Party: Going Overboard! introduit plusieurs éléments uniques pour dynamiser les parties. Le Conseil du Sugoroku permet aux joueurs de proposer des modifications temporaires aux règles, comme accélérer la machine à sous, inverser l’ordre des actions ou même taquiner un adversaire. Ces propositions, bien que pouvant sembler anarchiques, offrent des opportunités stratégiques pour déstabiliser les autres participants. Par ailleurs, la construction et l’empilement de bâtiments transforment progressivement le plateau en un espace personnalisable, où les joueurs peuvent créer des pièges, bloquer des cases ou renforcer leurs propres capacités. La possibilité d’empiler différents types de bâtiments sur une même case ajoute une dimension tactique supplémentaire.

Le multijoueur est au cœur de l’expérience, avec un support spécifique selon les plateformes. Sur Nintendo Switch 2, la fonction GameShare permet de jouer à deux joueurs sur une même console, même si seul l’un des deux possède le jeu. Cette fonctionnalité s’étend également aux sessions locales entre une Switch 2 et une Switch classique, ainsi qu’au partage via GameChat, une option réservée à la Switch 2 nécessitant un abonnement Nintendo Switch Online. Sur Steam, le système Remote Play Together permet d’inviter des amis à jouer en ligne, même s’ils ne possèdent pas le jeu. Ces options visent à faciliter l’organisation de parties entre amis ou en famille, que ce soit en local ou à distance.

Nippon Ichi Software propose deux suggestions de gameplay pour profiter pleinement de Prinny Party: Going Overboard!. La première encourage les parties entre deux et quatre joueurs, mettant l’accent sur la trahison et la stratégie collaborative, idéale pour tester la confiance et la psychologie des participants. La seconde s’adresse aux joueurs solo, qui peuvent adopter une approche plus RPG, en développant plusieurs personnages simultanément pour affronter les boss dans une quête personnelle. Cette dernière option permet d’explorer le jeu à son rythme, sans pression sociale, et de tester différentes combinaisons de personnages et de bâtiments.