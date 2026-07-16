Kwalee, éditeur britannique, et le développeur indépendant Flash Cat Games ont annoncé la date de sortie de Talespinner, leur titre de deck-building roguelike, pour le 6 août 2026 sur Nintendo Switch et PC via Steam. Le jeu plonge les joueurs dans un univers captivant inspiré du folklore japonais, où chaque partie se déroule dans un récit en constante évolution façonné par les choix du joueur et la construction de son deck.

Dans Talespinner, le joueur endosse le rôle de conteur et guide un héros à travers une aventure où chaque décision influence le déroulement de l’histoire. L’univers du jeu s’inspire directement du riche et éclectique répertoire de la mythologie japonaise, mêlant éléments exotiques et étranges pour créer une atmosphère immersive. Le système de jeu repose sur une mécanique de construction de deck, combinée à des éléments roguelike, offrant une expérience à la fois stratégique et rejouable.

Le joueur peut choisir parmi trois personnages uniques, chacun possédant des mécaniques de jeu distinctes et un ensemble de cartes puissantes pouvant être améliorées au fil de la partie. La synergie entre les cartes permet de dominer la narration et d’adapter sa stratégie en fonction des défis rencontrés. Le jeu propose également trois scénarios distincts basés sur des mythes japonais, chacun incluant des rebondissements narratifs qui ajoutent de la profondeur et de la rejouabilité. Parmi ces scénarios figurent une poursuite par le clan ninja dirigé par Hanzo Hattori ou une quête dans les montagnes pour retrouver Yuki Onna, la Dame des Neiges, qui hante les villages locaux.

Un système de storybook permet au joueur de modifier les rencontres et les défis selon ses préférences. Il est possible d’ajuster la difficulté des défis pour faciliter la progression ou, à l’inverse, d’augmenter les enjeux pour obtenir de meilleures récompenses. Le jeu met en scène une grande variété de yokai, ces créatures issues du folklore japonais, chacune dotée de compétences uniques qui rendent chaque affrontement distinct. Le joueur a le choix entre les combattre directement ou tenter de les rallier à sa cause par la ruse et le charisme.

Les affrontements ne se limitent pas à des combats classiques : les forces hostiles rencontrées peuvent influencer les capacités des cartes du héros, renforçant ainsi l’immersion et ajoutant une couche stratégique supplémentaire à chaque opposition. Le voyage à travers Talespinner s’effectue dans huit biomes atmosphériques différents, tels que des forêts de bambous, des grottes mystérieuses, des plaines venteuses, des villages hantés ou encore des temples. Chaque environnement propose des événements variés et une sélection unique d’ennemis, contribuant à la diversité des expériences de jeu.

Le titre propose plus de 200 cartes de combat à collectionner et à combiner pour construire un deck efficace. En plus des 50 ennemis variés et des 16 boss à affronter, le jeu intègre plus de 30 événements aléatoires qui influencent le déroulement de l’aventure. Plus de 50 compagnons peuvent également rejoindre le héros, chacun apportant des bonus stratégiques et enrichissant la progression. Ces alliés, tout comme les yokai, peuvent être intégrés à la stratégie du joueur, offrant des synergies supplémentaires et des options tactiques variées.

Talespinner sera disponible en précommande dès à présent via le Nintendo eShop pour la version Switch, tandis que la version PC sera accessible sur Steam à partir du 6 août 2026. Le jeu s’adresse aux amateurs de jeux de cartes stratégiques et de récits interactifs, avec une touche de mythologie japonaise pour une expérience à la fois profonde et accessible. Les joueurs pourront explorer un monde riche en événements, en ennemis et en alliés, tout en construisant un deck personnalisé pour façonner leur propre histoire.