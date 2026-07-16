Square Enix a confirmé le lancement de Final Fantasy Resonance, un nouveau titre HD-2D qui marque le premier opus de la franchise à adopter ce style graphique distinctif. Annoncé en juin 2026, le jeu sortira simultanément sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 22 octobre 2026, proposant une expérience de RPG tour par tour qui célèbre à la fois les codes classiques de la série et les innovations modernes. Un nouveau trailer, dévoilé récemment, met en lumière l’esthétique soignée du jeu, rappelant les titres emblématiques de la licence tout en offrant une présentation visuelle épurée et dynamique.

L’aventure prend place dans un univers où les cristaux jouent un rôle central, protégeant des royaumes menacés par une force obscure. Le protagoniste, Rain, commandant d’une escadrille d’airships, se retrouve plongé dans une quête aux conséquences imprévues après avoir été témoin de la destruction de l’un des cristaux sacrés par Veritas of the Dark, un antagoniste vêtu d’une armure noire. Accompagné de Lasswell, son ami d’enfance, et de Fina, une mystérieuse jeune fille rencontrée en chemin, Rain devra parcourir des terres exotiques, explorer des donjons dangereux et affronter des ennemis redoutables pour déjouer les plans de Veritas et ses sbires, les Sworn Six. L’histoire, riche en rebondissements, s’articule autour de thèmes familiers à la franchise : la lutte entre ordre et chaos, la quête de vérité, et la protection des cristaux, éléments centraux de l’univers Final Fantasy.

Le monde de Final Fantasy Resonance se divise en plusieurs régions distinctes, chacune offrant des particularités culturelles et géographiques. Dilmagia, la Machinopolis, est une cité entièrement forgée dans l’acier, berceau de la technologie des airships et lieu de naissance du premier Cid, ingénieur légendaire ayant permis l’union entre l’humanité et le ciel. Les habitants de cette ville, experts en mécanique, perpétuent la tradition en désignant le meilleur ingénieur de chaque génération sous le nom de Cid. Olderion, l’Aquapolis, capitale de la Fédération Olderion, est une métropole protégée par les Wardens of the Waters, une lignée de gardiens dédiés à la protection du sanctuaire aquatique. La ville, autrefois prospère dans l’industrie navale, est désormais préservée par les prières de la Maiden of Water et par un esper connu sous le nom de Dieu des Eaux. Ces deux régions, parmi d’autres, serviront de cadre à l’épopée de Rain et de ses compagnons, offrant un mélange de paysages urbains, de ruines anciennes et de territoires sauvages à explorer.

Le système de jeu de Final Fantasy Resonance repose sur un combat tour par tour stratégique, où la maîtrise des faiblesses ennemies et la gestion des ressources sont essentielles pour prendre l’avantage. Le joueur peut former une équipe de quatre personnages, chacun disposant de compétences uniques, et renforcer son groupe en invoquant des Visions – des échos de héros emblématiques issus d’autres opus de la franchise. Ces Visions, obtenues en visitant les Sanctums de Lumière disséminés à travers le monde, rejoignent temporairement le groupe et apportent leurs propres capacités, permettant une personnalisation poussée des stratégies de combat. Plus le lien avec une Vision se renforce, plus ses compétences deviennent accessibles, offrant une profondeur tactique notable. Une mécanique de Resonance permet, lorsque tous les ennemis sont étourdis en un seul tour, de déclencher une attaque cinématique dévastatrice en collaboration avec une Vision, ajoutant une dimension spectaculaire aux affrontements.

Parmi les Visions disponibles figurent des personnages emblématiques de la série, tels que Cecil, ancien capitaine des Red Wings, Bartz, voyageur accompagnant son compagnon Boko, Squall, candidat pour SeeD, Zidane, membre de la troupe de théâtre Tantalus, et Tidus, joueur de blitzball originaire de Zanarkand. Chacun apporte des compétences spécifiques, allant de la défense à la guérison, en passant par des attaques élémentaires ou des effets de statut, permettant de composer une équipe adaptée à tous les styles de jeu. Parallèlement, le système des espers offre une alternative tactique en invoquant temporairement des entités puissantes comme Ifrit, Shiva ou Titan, qui rejoignent le combat pour trois tours avant de libérer une attaque dévastatrice. Ces alliés temporaires, bien que limités en nombre, peuvent s’avérer décisifs face à des adversaires particulièrement coriaces.

L’exploration occupe une place majeure dans Final Fantasy Resonance, avec un monde riche en secrets et en activités annexes. Les joueurs pourront collectionner des fragments de tablettes dispersés à travers les différentes régions, échangeables contre des objets utiles pour la progression. Les villes abritent également des minijeux, comme le saut à la corde ou le Mog Tag, où il faudra attraper des moogles, offrant des récompenses et une pause ludique entre les quêtes principales. Pour les collectionneurs et les joueurs en quête de défis, le Colisée propose des affrontements contre des ennemis de plus en plus redoutables, avec des récompenses proportionnelles à la difficulté. Les récompenses les plus prestigieuses, comme les Douze Armes Légendaires, ne peuvent être obtenues qu’en terrassant les créatures scellées dans chacune d’elles, une quête qui demande une préparation minutieuse et une équipe bien équilibrée. Enfin, une confrontation avec l’Ultima Weapon, boss emblématique de la série, attend les joueurs les plus déterminés.

L’esthétique de Final Fantasy Resonance repose sur un style HD-2D, une approche graphique qui marie les pixels stylisés des premiers opus à des animations fluides et des angles de caméra dynamiques. Cette direction artistique, déjà explorée dans des titres comme Octopath Traveler ou Triangle Strategy, confère au jeu une identité visuelle à la fois nostalgique et moderne. Les environnements, les personnages et les combats bénéficient d’une attention particulière aux détails, avec des effets de lumière et des animations qui renforcent l’immersion. Les cinématiques, tout comme les scènes de dialogue, sont conçues pour mettre en valeur cette esthétique unique, offrant une expérience visuelle cohérente et soignée.

Le doublage, disponible en japonais et en anglais, complète cette immersion en donnant vie aux personnages principaux et secondaires. Rain, Lasswell et Fina sont les figures centrales de l’histoire, mais des voix familières à la franchise, comme celles de Ricco Fajardo (Veritas of the Heavens) ou de Colleen Clinkenbeard (Veritas of the Waters), enrichissent l’univers sonore. Les Visions, quant à elles, apportent des références directes aux héros emblématiques de la série, renforçant le sentiment de nostalgie tout en proposant une expérience renouvelée.