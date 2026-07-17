Marvelous lance une nouvelle opération promotionnelle sur le Nintendo eShop, proposant des réductions significatives sur plusieurs titres disponibles sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Parmi les offres les plus notables, Daemon X Machina: Titanic Scion figure désormais à son prix le plus bas, tandis que Ys Memoire: Revelations in Celceta bénéficie également d’une remise importante. Ces promotions concernent principalement des jeux conçus pour la Nintendo Switch, mais sont également jouables sur Nintendo Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité de la console.

Daemon X Machina: Titanic Scion est proposé à 27,99 € sur Nintendo Switch 2, soit une réduction de plus de 50 % par rapport à son prix d’origine de 69,99 €. L’édition numérique Deluxe du même titre est disponible à 35,99 € au lieu de 89,99 €. Ces tarifs représentent les plus bas jamais enregistrés pour ce jeu depuis sa sortie. Sur Nintendo Switch, les promotions s’étendent à une vingtaine de titres, avec des réductions variant selon les jeux.

Parmi les jeux les plus attractifs, Freedom Planet passe de 14,99 € à 4,49 €, tandis que No More Heroes et No More Heroes 2 sont proposés à 4,99 € chacun, contre 19,99 € initialement. Loop8: Summer of Gods, dont le prix original s’élevait à 39,99 €, est désormais disponible à 4,79 €. Corpse Party et Corpse Party: Blood Drive voient leurs tarifs chuter à 9,99 € et 7,99 € respectivement, contre 19,99 € pour chacun. Sakuna: Of Rice and Ruin est également en promotion à 14,99 €, contre 29,99 € à sa sortie.

Les amateurs de jeux de rôle pourront profiter de réductions sur Rune Factory 4 Special et Rune Factory 5, proposés à 41,99 € et 48,99 € respectivement, bien que ces prix semblent inversés par rapport à la logique de réduction. Trinity Trigger et son édition Deluxe sont disponibles à 8,99 € et 13,99 €, contre 29,99 € et 39,99 € à l’origine. Ys Memoire: Revelations in Celceta et Ys Memoire: The Oath in Felghana sont tous deux en promotion à 19,49 €, soit une réduction d’environ un tiers par rapport à leur prix initial de 29,99 €.

D’autres titres comme Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed, Cusineer, Farmagia et ses éditions Deluxe, Fate/Extella Link, Silent Hope ou encore Touhou: New World bénéficient également de baisses de prix notables, rendant ces jeux plus accessibles aux joueurs souhaitant enrichir leur bibliothèque. Ces promotions s’appliquent exclusivement aux versions numériques des jeux, disponibles directement sur le Nintendo eShop.