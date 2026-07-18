Fireshine Games, studio connu pour Far Far West et Denshattack!, s’associe à Weird Beluga, créateur de Clid the Snail, pour annoncer que Duskfade, leur prochain jeu d’action-plateforme en 3D au style artistique peint à la main, est désormais disponible en précommande sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Le jeu est proposé au prix de 29,99 $, 29,99 € ou 24,99 £ selon les régions, avec une réduction de 20 % appliquée à toutes les précommandes jusqu’à sa sortie. Sur PC, il est possible de l’ajouter à sa liste de souhaits sur Steam. Un nouveau trailer a été partagé pour présenter l’univers et les mécaniques du jeu.

L’aventure suit Zirian, un héros évoluant dans un monde clockpunk plongé dans une nuit éternelle depuis qu’une malédiction a frappé les terres. Sa sœur se trouve prisonnière d’une mystérieuse Tour de l’Horloge, et c’est accompagné de son compagnon Cuckoo qu’il devra traverser des territoires dangereux, rencontrer une galerie de personnages attachants et affronter des boss redoutables. L’objectif est de percer les secrets des Maître Horlogers, briser la malédiction et libérer sa sœur des griffes du Désespoir. Au fil de son périple, Zirian explorera des environnements à la fois magnifiques et hostiles, alternant entre forêts éthérées et royaumes sous-marins, des décors qui évoquent les grands classiques du genre. Le gameplay repose sur une maîtrise exigeante de la plateforme de précision, des combats dynamiques, des phases de grind et des séquences de grappin, chaque niveau introduisant de nouveaux défis adaptés à ces mécaniques.

L’histoire de Duskfade ne se limite pas à une quête héroïque classique, mais s’inscrit dans une narration plus profonde où chaque ennemi et chaque obstacle rencontré par Zirian symbolise une épreuve émotionnelle qu’il doit surmonter. Ce voyage initiatique, riche en rebondissements et en émotions, place le joueur au cœur d’une aventure où les choix et les actions du protagoniste influencent directement le déroulement du récit. Le jeu mise ainsi sur une construction narrative soignée, où l’aspect émotionnel est aussi important que les défis ludiques proposés.