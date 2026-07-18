Une nouvelle étape pour Lies of P vient d’être franchie avec l’annonce de Lies of P: Complete Edition, une édition définitive qui regroupe le jeu primé et son expansion préquelle Lies of P: Overture dans un seul et même package. Cette version optimisée pour la Nintendo Switch 2 promet une expérience soulslike complète, où les joueurs pourront s’immerger dans l’univers sombre et trompeur de Geppetto et de sa marionnette.

Le trailer « Step Into What Remains », dévoilé aujourd’hui, offre un premier aperçu de cette aventure où chaque décision compte. Dans un monde ravagé par des mensonges et peuplé de monstres, les choix du joueur influencent directement son humanité et façonnent l’histoire. Que ce soit en réconfortant une âme en détresse ou en traquant la vengeance aux côtés du Légendaire Chasseur, chaque action a des répercussions, menant à plusieurs fins uniques qui redéfinissent l’avenir de la franchise.

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