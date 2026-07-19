Le président de Level-5, Akihiro Hino, a récemment évoqué Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, notamment en ce qui concerne la conclusion de l’aventure. Selon lui, le dénouement du jeu « fera réfléchir un peu » dans le contexte actuel marqué par l’intelligence artificielle.

Il a précisé que cette dimension narrative s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’évolution de l’humanité et les excès technologiques, avant que celle-ci ne subisse de lourdes conséquences. Hino a déclaré à Famitsu : « Cette fois, l’histoire traite de l’avancée de l’humanité et de sa dépendance excessive aux nouvelles technologies, menant à un châtiment sévère. Je pense que, dans notre époque marquée par l’IA, le dénouement incitera à une certaine introspection. Globalement, nous avons créé une histoire de qualité. »

Level-5 a souhaité conserver l’aspect satisfaisant qui caractérise la fin des précédents opus de la série. Hino a ajouté : « Jusqu’à présent, les jeux Professor Layton étaient toujours assez compacts, et les joueurs apprécient cette sensation de satisfaction après les avoir terminés. Ce nouvel opus préserve cette impression, tout en intégrant un peu plus de contenu. Il est important de prêter attention non seulement aux énigmes, mais aussi à l’histoire. »

Les énigmes occupent une place centrale dans la série Professor Layton, et The New World of Steam ne fait pas exception. Level-5 a confié leur développement à Quizknock, un collectif spécialisé dans les quiz et organisateur de tournois dédiés. Hino a souligné : « C’est le plus grand nombre d’énigmes jamais proposé dans la série, et leur création est assurée par Quizknock, un groupe de passionnés qui organisent même leurs propres compétitions de quiz tout en collaborant. Les énigmes conçues sont d’un niveau très élevé. »

Le jeu sortira simultanément à l’échelle mondiale, ce qui implique que les énigmes ne reposeront pas sur des caractères japonais. À la place, le titre mettra en avant des mécaniques basées sur le toucher et le déplacement d’éléments, l’utilisation de balances pour placer des poids, ainsi que des énigmes nécessitant l’observation d’images. Ces défis se présenteront comme des mini-jeux à part entière, offrant une expérience de résolution intuitive et accessible. « Vous pourrez ainsi résoudre les énigmes en ayant l’impression de jouer à des mini-jeux », a précisé Hino.

Professor Layton and the New World of Steam est attendu sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch au cours de l’année 2026.