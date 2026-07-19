Bandai Namco Entertainment a dévoilé une liste détaillée des modifications et ajouts prévus pour Tales of Eternia Remastered, disponible en précommande ici, la version remasterisée du RPG sorti initialement sur PlayStation en 2000. Cette édition, qui modernise l’expérience tout en conservant l’essence de l’original, introduit un ensemble de fonctionnalités destinées à fluidifier le gameplay, enrichir le contenu et offrir une plus grande flexibilité aux joueurs.

Améliorations de navigation et de repérage dans l’aventure

L’une des principales critiques adressées à l’original concernait parfois la difficulté à localiser certains points d’intérêt, notamment les objets de valeur ou les événements temporels. Pour remédier à cela, Tales of Eternia Remastered intègre plusieurs icônes de repérage supplémentaires, toutes personnalisables via le menu Custom > Destination Icon.

Un icône jaune « ! » est désormais affichée aux destinations clés du scénario principal, accompagnées de la distance les séparant du personnage. Cette option peut être activée ou désactivée selon les préférences du joueur. De même, un icône « ★ » signale l’emplacement des objets de valeur, tels que les encyclopédies ou les cartes, avec la même indication de distance. Un icône « sablier » apparaît quant à lui pour les événements liés à des objets ou titres à acquisition limitée dans le temps. Enfin, un icône bleue « ! » indique les lieux où de nouvelles techniques ou compétences peuvent être apprises.

Ces ajouts visuels visent à réduire la frustration liée à la recherche d’éléments importants, tout en conservant la liberté d’exploration pour ceux qui préfèrent découvrir les lieux par eux-mêmes.

Fonctionnalités de gameplay et fluidité

La remasterisation introduit plusieurs outils conçus pour optimiser le rythme de progression, tant en exploration qu’en combat. Parmi eux, la fonction Boost permet d’accélérer le déroulement des phases de déplacement et de certains événements, offrant ainsi un gain de temps appréciable sans altérer l’expérience narrative. Cette option est accessible via le menu Custom > Boost Function et peut être désactivée à tout moment, à l’exception de certains segments spécifiques.

En cas de défaite en combat régulier, le joueur dispose désormais d’une option « Battle Retry » depuis l’écran de Game Over, lui permettant de relancer immédiatement l’affrontement sans perdre de progression. Cette fonctionnalité s’ajoute aux traditionnels points de sauvegarde manuels, renforçant la convivialité du titre.

Les fonctions de saut et de pause ont également été étendues. Il est possible de sauter les événements, skits et cinématiques en maintenant enfoncé le bouton dédié, tandis qu’un appui bref permet de mettre en pause ces séquences. Pendant une pause, un guide de saut apparaît, offrant la possibilité de passer directement à la suite. Ces options s’avèrent particulièrement utiles pour les joueurs familiarisés avec l’histoire ou souhaitant accélérer les passages moins interactifs.

L’autosave fait son apparition dans cette version, sauvegardant automatiquement le jeu à des moments stratégiques, comme après un changement de carte ou la conclusion d’un événement. Les données d’autosave sont accessibles en haut de l’écran de chargement. Complétant ce système, la fonction de récupération rapide permet de restaurer instantanément les points de vie et les états de tous les membres du groupe, avec un choix de pourcentage de restauration configurable via le menu.

Pour les phases d’exploration, un mode de déplacement rapide est désormais disponible en maintenant un bouton dédié, tandis qu’une option permet de définir le mode de déplacement par défaut (marche ou course) dans les paramètres. En combat, lorsque le mode AUTO est activé, il est possible d’augmenter la vitesse des animations via un raccourci, offrant un rythme plus dynamique aux joueurs pressés.

Options de personnalisation étendues

L’un des atouts majeurs de cette remasterisation réside dans la flexibilité offerte en matière d’affichage et de son. Les joueurs peuvent désormais basculer entre les graphismes remasterisés et ceux de l’original via le menu Custom > Graphics Mode. Cette option s’applique à l’ensemble du jeu, à l’exception de l’interface utilisateur, qui reste uniforme. De même, un mode de commutation des effets sonores (SE) permet de choisir entre les versions remasterisées et originales des bruitages, accessible via Custom > SE Mode.

Le jeu propose également une fonction de changement de langue des voix, permettant de basculer entre le japonais et l’anglais pour les dialogues. Cette option s’ajoute à la personnalisation des contrôles, avec la possibilité de reconfigurer les touches pour les combats ainsi que pour les déplacements en ville, en donjon et sur le terrain.

Côté accessibilité, Tales of Eternia Remastered introduit des sous-titres pour les skits cinématiques, certains mini-jeux, ainsi que pour les lignes vocales de victoire et les Mystic Arte lors de l’écran de résultats post-combat. Ces sous-titres peuvent être activés ou désactivés via Custom > Battle Subtitles. Par ailleurs, des guides visuels apparaissent dans divers écrans du jeu, notamment dans les zones de champ, de ville et de donjon, lorsqu’aucune action n’est entreprise pendant une durée déterminée.

La gestion du volume a été repensée avec l’ajout d’un réglage global de volume (Master Volume) dans Custom > Sound Volume, permettant d’ajuster simultanément la musique de fond, les effets sonores et les voix. De plus, des boutons de lecture d’échantillon ont été intégrés aux réglages de volume des effets sonores et des voix, offrant un aperçu immédiat des changements.

Enfin, une option de luminosité a été ajoutée pour adapter l’affichage aux préférences visuelles de chacun, tandis que des conseils contextuels et un système d’aide (Help) fournissent des explications sur les mécaniques de jeu et la terminologie au fil de la progression.

Contenu supplémentaire et fonctionnalités de replay

La remasterisation enrichit l’expérience de plusieurs manières pour les joueurs souhaitant explorer Tales of Eternia à nouveau ou approfondir son contenu. Un lecteur de skits (Skit Player) est désormais disponible dans le menu Custom, permettant de rejouer la majorité des dialogues cinématiques vus lors du premier passage. À partir de la deuxième partie, avec une sauvegarde de jeu terminée, tous les skits deviennent accessibles. De même, un lecteur audio (Sound Player) offre la possibilité d’écouter les musiques de fond et les effets sonores en dehors du jeu, avec l’ajout des voix de combat, des voix de scénario et des cinématiques à partir du deuxième passage.

Les joueurs peuvent également transférer des données entre les différentes parties, à condition d’utiliser une sauvegarde terminée. Les éléments transférables incluent les techniques apprises, les objets en possession, la disponibilité des lentilles, les recettes de cuisine, les commandes, ainsi que les encyclopédies des monstres et des collectibles. Les titres, quant à eux, ne sont pas inclus dans ce transfert.

Plusieurs ajustements concernent les niveaux de difficulté et de combat. Le niveau de combat Mania est désormais disponible dès le premier passage, contre une restriction à la deuxième partie dans l’original. Le niveau Unknown, nouvellement ajouté, devient accessible à partir de la deuxième partie. Ces options peuvent être modifiées via Custom > Combat Level. Par ailleurs, il est possible de personnaliser la musique de combat pour les rencontres aléatoires, une fonctionnalité réservée aux éditions Deluxe ou aux joueurs ayant acheté le Deluxe Upgrade Pack.

Le labyrinthe de Nereid, un donjon de haute difficulté initialement réservé aux parties suivantes, est désormais accessible dès l’intérieur du château de Balir lors du premier passage. Cette modification vise à offrir une expérience plus flexible aux joueurs souhaitant relever ce défi plus tôt.

Modifications d’interface et accessibilité

L’interface utilisateur a fait l’objet de plusieurs ajustements pour améliorer la lisibilité et l’efficacité. Les nouvelles compétences et techniques acquises sont désormais mises en évidence en vert dans les menus, facilitant leur identification. Les guides de boutons apparaissent dans divers écrans, notamment en cas d’inactivité prolongée dans les zones de champ, de ville ou de donjon.

Pour répondre aux besoins des joueurs malvoyants, certains mini-jeux et énigmes de donjon nécessitant une identification par couleur dans l’original ont été légèrement retravaillés pour permettre une distinction basée sur d’autres critères visuels, garantissant ainsi une accessibilité accrue.

Corrections et ajustements divers

Bandai Namco a également apporté des modifications mineures mais notables à l’expérience globale. Plusieurs coquilles et omissions textuelles présentes dans l’original ont été corrigées. Certaines expressions et éléments de design ont été légèrement modifiés pour correspondre aux standards actuels, tandis que l’interface a été retravaillée pour intégrer de nouveaux éléments et améliorer sa cohérence visuelle.

Le quiz « Tales » de la ville académique de Mintz a vu ses questions entièrement remaniées, offrant un nouveau défi aux joueurs souhaitant tester leurs connaissances sur l’univers de Tales of Eternia. Enfin, la fonction de changement de nom des personnages, disponible dans l’original, a été supprimée dans cette version.

Fonctionnalités supprimées et limitations

Malgré les nombreuses améliorations, certaines options de l’original ne sont pas reconduites dans la remasterisation. Outre le changement de nom des personnages, le Sound Test traditionnel, accessible via les réglages de volume dans la version PS1, n’a pas été inclus.

Cette absence est compensée par le Sound Player, qui permet cependant d’écouter les musiques et effets sonores en dehors du contexte de jeu.

Voici la liste complète des améliorations et changements apportés à Tales of Eternia Remastered :

Ajout d’une icône jaune « ! » pour indiquer la destination dans le scénario principal.

Une icône jaune « ! » s’affiche aux emplacements de destination du scénario principal. La distance jusqu’à la destination est également indiquée.

Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage depuis Menu > Personnalisation > « Icône de destination ».

*Certaines mécaniques en chemin peuvent ne pas afficher d’icône.

Une icône « ★ » a été ajoutée pour les objets de valeur.

Une icône « ★ » s’affiche aux emplacements des objets de valeur tels que les encyclopédies et les cartes. La distance jusqu’à la destination est également indiquée.

Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage depuis Menu > Personnalisation > « Icône de destination ».

Ajout d’une icône « sablier » pour les événements limités dans le temps.

Une icône « sablier » s’affiche pour les événements liés aux titres et aux objets dont la période d’acquisition est limitée. La distance jusqu’à la destination est également indiquée.

Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage depuis Menu > Personnalisation > « Icône de destination ».

Une icône bleue « ! » a été ajoutée aux événements permettant d’apprendre de nouvelles compétences et techniques.

Une icône bleue « ! » s’affiche pour les événements liés à l’apprentissage de nouvelles techniques et compétences. La distance jusqu’à la destination est également indiquée.

Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage depuis Menu > Personnalisation > « Icône de destination ».

Ajout de la fonction Boost

Nous avons ajouté une « Fonction Boost » pour faciliter la progression dans le jeu.

Vous pouvez l’activer ou la désactiver à tout moment via Menu > Personnalisation > « Fonction Boost », à l’exception de quelques éléments.

Ajout d’une fonction Réessayer le combat en cas de défaite lors d’un combat normal.

Même en cas de game over suite à une défaite, vous pouvez retenter le combat en sélectionnant « Réessayer le combat » dans le menu Game Over.

Ajout d’une fonction de saut pour les événements, sketches et cinématiques.

Vous pouvez passer les événements, sketches et cinématiques en maintenant la touche correspondante enfoncée.

Ajout d’une fonction de pause pour les cinématiques de sketches.

Vous pouvez mettre en pause les événements, sketches et cinématiques en appuyant brièvement sur la touche correspondante.

Pendant la pause, un guide de saut s’affiche et vous pouvez passer directement.

Ajout de la sauvegarde automatique.

Le jeu se sauvegarde automatiquement à certains moments, par exemple après un changement de carte ou après la fin d’un événement.

*Les données de sauvegarde automatique se trouvent en haut de l’écran de chargement.

Ajout d’une fonction de récupération rapide.

Nous avons ajouté une fonction permettant de soigner tous les PV et les altérations d’état de tous les personnages de l’équipe en une seule fois.

En appuyant sur la touche correspondante dans l’écran du menu, vous pouvez choisir la méthode de soin et le pourcentage, puis effectuer les soins.

Déplacement rapide possible sur la carte du monde.

Sur la carte du monde, vous pouvez vous déplacer rapidement en maintenant la touche correspondante enfoncée tout en vous déplaçant.

Ajout d’une option pour changer la méthode de déplacement par défaut.

Nous avons ajouté une option permettant de régler la méthode de déplacement par défaut sur la marche ou le déplacement rapide.

Vous pouvez basculer entre ces options depuis Menu > Personnalisation > « Déplacement ».

La vitesse de combat peut être augmentée en utilisant le mode de combat « AUTO ».

En combat, appuyer sur la touche correspondante permet de passer en mode vitesse accélérée en mode « AUTO ».

Appuyer à nouveau sur la touche permet de revenir à la vitesse de combat normale.

Ajout d’une fonction de changement des graphismes d’arrière-plan.

Nous avons ajouté une option « Mode Graphique » dans Menu > Personnalisation.

Vous pouvez basculer entre deux modes : « Remasterisé » et « Original ».

*L’interface utilisateur reste inchangée quel que soit le mode sélectionné.

Ajout d’une fonction de changement des effets sonores (SE).

Nous avons ajouté un nouvel élément dans Menu > Personnalisation > « Mode SE ».

Vous pouvez basculer entre deux modes : « Remasterisé » et « Original ».

Fonctions de saut et de réessai ajoutées aux mini-jeux.

Nous avons ajouté des fonctions permettant de passer les mini-jeux et de les réessayer en cours de partie.

Ajout de l’envoi automatique des messages.

Nous avons ajouté une fonction d’envoi automatique des messages des événements et des sketches.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction depuis Menu > Personnalisation > « Envoi automatique des messages ».

Ajout d’un lecteur de sketches

L’option « Lecteur de sketches » et les titres de sketches ont été ajoutés dans Menu > Personnalisation.

Lors de votre première partie, vous pouvez rejouer la plupart des sketches déjà visionnés, à l’exception de quelques-uns.

À partir de la deuxième partie, en commençant par des données de sauvegarde terminées, tous les sketches sont jouables.

*La fonction « Test de son » du réglage du volume sonore de la version originale n’est pas incluse dans la version remasterisée.

Ajout d’un lecteur audio

Un nouvel élément, « Lecteur audio », a été ajouté dans Menu > Personnalisation.

Il vous permet d’écouter les musiques de fond (BGM) et les effets sonores (SE).

De plus, en commençant une deuxième partie ou une partie ultérieure avec des données de sauvegarde terminées, les options « Voix de combat », « Voix de scénario » et « Sélection de cinématique » sont ajoutées, vous permettant de lire chaque voix et chaque cinématique.

*La fonction « Test de son » du réglage du volume sonore de la version originale n’est pas incluse dans la version remasterisée.

Ajout d’une fonction de transfert de données à partir de la deuxième partie.

Le chargement de données de sauvegarde terminées affiche l’écran des paramètres de transfert de données.

Vous pouvez sélectionner les éléments à transférer en activant ou désactivant chaque option.

*Les titres ne sont pas transférés.

Informations sur les personnages

Techniques et compétences apprises

Objets en possession

Disponibilité des lentilles

Recettes de cuisine

Commandes

Encyclopédie du collectionneur

Encyclopédie des monstres

Le moment de déblocage du « Labyrinthe des Néréides » a été modifié.

Dans la version originale, le donjon de haute difficulté « Labyrinthe des Néréides » n’était accessible que lors des parties suivantes, à partir de données de sauvegarde terminées. Cependant, dans cette version, il est débloqué lorsque vous atteignez l’intérieur du « Château de Balir » lors de la première partie.

Le niveau de combat « Mania » disponible dès le début de la première partie.

Dans la version originale, le niveau de combat « Mania » n’était débloqué qu’à partir de la deuxième partie, mais dans cette version, il peut être sélectionné dès le début de la première partie. Le niveau de combat peut être modifié via Menu > Personnalisation > « Niveau de combat ».

Le niveau de combat « Inconnu » devient disponible à partir du début de la deuxième partie.

Le niveau de combat « Inconnu », nouvellement ajouté dans la version remasterisée, peut être sélectionné dès le début de votre deuxième partie.

Vous pouvez modifier le niveau de combat via Menu > Personnalisation > « Niveau de combat ».

Ajout d’une fonction de paramétrage de la musique de combat.

Nous avons ajouté un nouvel élément dans Menu > Personnalisation > « Paramètres BGM de combat ».

Vous pouvez désormais profiter de la musique de fond jouée pendant les combats en utilisant les morceaux que vous avez sélectionnés dans « Paramètres de sélection BGM de combat ».

Le changement de musique de fond ne s’applique qu’aux combats aléatoires.

Cela s’applique uniquement aux personnes ayant acheté l’Édition Deluxe ou le Pack de mise à niveau Deluxe.

Mise en évidence des « techniques et compétences » nouvellement acquises

Les techniques et compétences nouvellement apprises s’affichent en vert.

Ajout d’un guide des boutons

Des guides des boutons ont été ajoutés sur divers écrans du jeu.

*Sur les cartes, dans les villes et les donjons, un guide s’affiche si aucune action n’est effectuée pendant un certain temps.

Ajout d’une fonction de changement de langue des voix.

Nous avons ajouté une option « Langue des voix » dans Menu > Personnalisation.

Vous pouvez désormais basculer entre les voix japonaises et anglaises.

Ajout de la personnalisation des touches pour les cartes, les villes et les donjons.

Depuis Menu > Personnalisation > Paramètres des boutons, vous pouvez personnaliser l’affectation des touches pour les combats, ainsi que pour les cartes, les villes et les donjons.

Ajout d’une fonction de réglage du volume global.

Nous avons ajouté une option « Volume principal » dans Menu > Personnalisation > Volume sonore.

Cela vous permet de régler le volume global, y compris la musique de fond, les effets sonores et les voix.

Ajout d’une fonction de lecture d’un son d’échantillon dans les paramètres de volume des effets sonores et des voix.

Nous avons ajouté des boutons de lecture dans les paramètres « Volume SE » et « Volume des voix » sous Menu > Personnalisation > « Volume sonore ».

Appuyer sur ces boutons permet de lire des sons d’échantillon.

*La fonction « Test de son » du réglage du volume sonore de la version originale n’est pas incluse dans la version remasterisée.

Ajout d’une option de réglage de la luminosité de l’écran.

Nous avons ajouté une option « Réglage de la luminosité » dans Menu > Personnalisation.

Possibilité de revenir à l’écran titre depuis le menu.

Nous avons ajouté une option « Retour au titre » dans Menu > Système.

La sélectionner vous ramène à l’écran titre.

Les données de sauvegarde peuvent être chargées depuis le menu.

Nous avons ajouté une option « Charger » dans Menu > Système.

La sélectionner vous amène à l’écran de chargement.

Sous-titres pour les cinématiques de sketches

Des sous-titres ont été ajoutés aux voix des cinématiques de sketches.

Sous-titres pour certains mini-jeux

Des sous-titres ont été ajoutés sur les écrans de jeu de certains mini-jeux.

Sous-titres affichés pendant les combats

Des sous-titres ont été ajoutés pour les voix de victoire et les répliques d’Arte Mystique sur l’écran des résultats d’après-combat.

Vous pouvez les activer ou les désactiver depuis Menu > Personnalisation > « Sous-titres de combat ».

Ajout d’astuces

Nous avons ajouté des astuces qui expliquent divers éléments du jeu au fur et à mesure de votre progression.

*Certaines astuces sont disponibles dans Menu > Personnalisation > Aide.

Ajout d’une fonction d’aide.

Nous avons ajouté une option « Aide » dans Menu > Personnalisation.

Dans l’Aide, vous trouverez des explications sur diverses fonctions et la terminologie du jeu.

Prise en charge du daltonisme

Les mécaniques de donjon et les mini-jeux qui nécessitaient une identification des couleurs dans la version originale ont été subtilement repensés afin de pouvoir être identifiés à l’aide d’éléments autres que la couleur.

Les questions du quiz « Tales » ont été entièrement remaniées.

Le sous-événement du quiz « Tales », disponible dans la ville académique de Mintz, a été mis à jour avec de nouvelles questions.

Suppression de la fonction de changement de nom des personnages.

La fonction qui permettait de changer le nom des personnages dans la version originale n’est pas implémentée dans la version remasterisée.

Certaines expressions ont été modifiées par rapport à la version originale.

Certains effets et éléments de conception ont été ajustés.

Certains éléments de l’interface ont été ajustés et ajoutés par rapport à la version originale.

Nous avons apporté quelques ajustements à l’interface utilisateur et ajouté de nouveaux éléments.

Correction des fautes de frappe et des omissions

Certaines erreurs typographiques et omissions dans le texte ont été corrigées.