De nouvelles promotions sont actuellement disponibles sur le Nintendo Switch eShop nord-américain, avec une sélection particulièrement large de titres concernés et plusieurs jeux proposés à leur prix le plus bas jamais constaté. Parmi les offres mises en avant figurent notamment Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Venba ou encore Worms Armageddon, qui s’inscrivent dans une vague de réductions couvrant aussi bien des productions récentes que des catalogues installés de longue date.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time est proposé à 41,99$ au lieu de 59,99$, tandis que Venba passe à 3,74$ contre 14,99$ habituellement. Worms Armageddon est affiché à 8,49$ au lieu de 24,99$. Ces offres s’intègrent dans un ensemble plus vaste incluant également Inazuma Eleven: Victory Road à 48,99$ au lieu de 69,99$ et No Man’s Sky à 23,99$ contre 59,99$.

La sélection couvre un spectre particulièrement large de genres et d’éditeurs. Disco Elysium est disponible à 11,99$ au lieu de 39,99$, Darkest Dungeon à 3,74$ contre 24,99$ et Darkest Dungeon 2 à 12,39$ au lieu de 39,99$. Dredge est proposé à 9,99$ contre 24,99$, tandis que Gunbrella est affiché à 3,69$ au lieu de 14,99$. Dans un registre différent, Sifu descend à 9,99$ contre 39,99$ et Mortal Kombat 11 à 9,99$ au lieu de 49,99$.

Plusieurs licences majeures bénéficient également de réductions notables. La compilation Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 est proposée à 29,99$ au lieu de 59,99$. Ni no Kuni 2 est affiché à 9,59$ contre 59,99$, tandis que One Piece: Pirate Warriors 3 tombe à 4,79$ au lieu de 39,99$. Les titres Pac-Man Championship Edition 2 Plus et Pac-Man World Re-Pac sont respectivement disponibles à 4,99$ et 5,99$, contre 19,99$ et 29,99$ auparavant.

Du côté des expériences indépendantes et des productions plus modestes, la liste comprend notamment Inside à 2,49$ au lieu de 24,99$, Limbo à 1,99$ contre 12,49$, Toem à 1,99$ au lieu de 19,99$ et The Last Campfire à 1,99$ contre 14,99$. Beacon Pines est proposé à 5,99$ au lieu de 19,99$, tandis que Paradise Killer est affiché à 4,99$ contre 19,99$. Dans le même esprit, Tchia est disponible à 7,49$ au lieu de 29,99$ et Summer in Mara à 4,99$ contre 19,99$.

Certaines productions plus spécialisées ou issues de niches bénéficient également de réductions importantes. Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars est proposé à 12,49$ au lieu de 49,99$, Touken Ranbu Warriors à 29,99$ contre 59,99$ et Trails in the Sky 1st Chapter à 29,99$ au lieu de 59,99$. Spirit Hunter: Death Mark, Spirit Hunter: NG et Spirit Hunter: Death Mark 2 sont respectivement affichés à 19,99$, 19,99$ et 24,99$ contre 49,99$ chacun.

Enfin, plusieurs titres affichent des baisses particulièrement marquées, souvent proches des seuils les plus bas du catalogue. LEGO Worlds est proposé à 2,99$ au lieu de 29,99$, Layers of Fear 2 à 2,99$ contre 29,99$ et Observer à 2,99$ au lieu de 29,99$. Dans des proportions similaires, Kao the Kangaroo est affiché à 3,83$ contre 29,99$, Goblin Sword à 1,99$ au lieu de 4,99$ et Lacuna à 1,99$ contre 19,99$.