Kogado Studio a officiellement annoncé Neosphere of The Deep-blue Sky: Legacy, un remaster de son jeu de simulation et de gestion sorti initialement en 2005 sur PC, puis porté sur PlayStation 2 et PSP. Cette nouvelle mouture, prévue pour le printemps 2027, marquera la première apparition du titre sur une plateforme Nintendo, avec une sortie simultanée sur PC via Steam et Windows. Le jeu sera disponible en anglais, japonais, chinois traditionnel et simplifié, une première pour la série qui avait jusqu’ici été limitée au marché japonais.

Neosphere of The Deep-blue Sky s’inscrit dans la continuité de Tristia of the Deep-Blue Sea, mais transpose l’action dans le royaume céleste du Neosphere, un monde en déclin après des guerres d’unification. La reine de ce royaume, consciente de la nécessité de se reconstruire, fait appel à Nanoka Flanca, petite-fille de Prospero Flanka, l’inventeur légendaire de la technologie E. Avec son aide, le joueur devra reconstruire le Neosphere en exploitant des inventions farfelues et en gérant les ressources d’un royaume autrefois prospère, désormais privé de ses technologies avancées et de ses E-Ships (navires commerciaux volants). Le titre mêle simulation de gestion urbaine, crafting et narration, le tout dans un univers de science-fiction poétique où ciel et technologie s’entremêlent.

Ce remaster promet des graphismes « magnifiquement modernisés » et des systèmes optimisés pour un gameplay adapté aux standards actuels, bien que les détails concrets sur ces améliorations restent encore flous. Kogado Studio, qui avait déjà remasterisé Tristia avec Tristia: Legacy, mise sur une approche respectueuse de l’original tout en cherchant à séduire un public contemporain. L’absence de bande-annonce à ce stade et le manque de précisions sur les nouveautés techniques pourraient limiter l’engouement au-delà des fans historiques, mais la nostalgie pour les jeux de la fin des années 2000 et du début des années 2010 joue en faveur de ce type de projet.