Headup et le studio Goon Squad ont annoncé que Skatesterre, un jeu de skate arcade au rythme soutenu, sortira le 13 août 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam. L’annonce a été faite dans le cadre du lancement de l’événement Games Composed In Germany sur Steam, où le jeu a également vu sa bande-son officielle mise à disposition sur Spotify. Ce titre s’inscrit dans la lignée des jeux de skate classiques des années 2000, proposant une expérience arcade centrée sur la fluidité, la vitesse et la créativité.

Skatesterre place le joueur dans la peau de Sterre Meijer, surnommée Surfsterre, une skateuse néerlandaise en pleine ascension dans la scène mondiale du skate. Le jeu invite à enchaîner des combos spectaculaires, à réaliser des figures stylisées et à explorer des environnements urbains conçus pour la vitesse, l’enchaînement et l’expérimentation. Les niveaux, riches en rails, rampes et lignes cachées, encouragent les joueurs à repousser leurs limites pour maîtriser le flux de chaque carte. Le gameplay repose sur des contrôles serrés, des mouvements fluides et un système de combos approfondi, offrant une expérience à la fois accessible et exigeante, selon le principe facile à apprendre, difficile à maîtriser.

Le titre propose une variété de figures à maîtriser, allant des kickflips aux grabs, en passant par les manuals et les grinds, le tout combinable pour multiplier les scores. Chaque environnement, qu’il s’agisse de rues, de parcs ou de playgrounds urbains, est conçu pour récompenser l’exploration et la prise de risque. Les joueurs peuvent également compléter des missions spécifiques et débloquer de nouveaux vêtements et accessoires pour personnaliser l’apparence de Sterre, permettant de construire un style unique au fil de la progression. L’objectif final reste la quête du run parfait, où chaque figure compte pour atteindre le score ultime.

La bande-son de Skatesterre, disponible sur Spotify, se compose de morceaux underground de skate punk et de skate rock, reflétant l’énergie et l’attitude de la culture skate des années 1990 et 2000. Ces titres servent de toile de fond sonore aux sessions de jeu, renforçant l’immersion dans l’univers arcade du titre. Les développeurs ont mis en avant cette dimension musicale comme un élément clé de l’expérience, en phase avec l’esthétique rétro du jeu.

Les environnements de Skatesterre sont conçus pour offrir une grande variété de défis, avec des rails, des rampes et des passages secrets disséminés dans chaque niveau. Le jeu s’adresse aussi bien aux joueurs cherchant à perfectionner leur technique qu’à ceux qui souhaitent simplement profiter d’une expérience arcade dynamique et visuellement stylisée. L’accent est mis sur la liberté de mouvement et la créativité, avec des niveaux qui récompensent à la fois la précision et l’audace.