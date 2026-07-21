Le titre est quant à lui édité par 3goo , un éditeur de premier plan basé à Tokyo, au Japon. Fondée en 2009, la structure s’est rapidement fait remarquer pour se spécialiser dans les jeux vidéos indépendants et d’arcade.

Le jeu est développé par Vision Reelle , un studio indépendant basé à Liergues, en France. 4PGP constitue leur nouveau projet d’envergure après quelques créations rétro très remarquées à l’image de Classic Racers et Classic Racers Elite .

4PGP: Four-Player Grand Prix est un titre de course automobile et d’arcade sorti le 5 février 2026. Il est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 au prix de 24,99 € ou 4,99€ si vous avez déjà la version Nintendo Switch 1.

Un jeu d’arcade de Formule 1 qui s’invite sur votre écran, le jeu était déjà sorti sur Nintendo Switch 1, mais il propose une version Nintendo Switch 2.

4PGP nous propulse dans l’âge d’or des jeux de course d’arcade, le volant des bornes d’époque en moins. Manette en main, les commandes sont minimalistes : accélérer, freiner, tourner et activer le turbo. Attention cependant : à l’arrêt, le bouton de frein enclenche une marche arrière. C’est synonyme de défaite automatique, car reculer signifie généralement que vous avez raté votre trajectoire ou percuté un mur à trop grande vitesse… une erreur que l’ordinateur, lui, ne commettra jamais. La physique du jeu est relativement réaliste avec une touche d’arcade qui est un peu moins punitive, l’ambiance est totale grâce à une vitesse grisante et des tracés dignes de la Formule 1. Oubliez les dérapages permissifs à la Mario Kart, la conduite demande une précision chirurgicale. Il faut frôler les murs sans jamais les toucher sous peine de sanction immédiate. Un défi exigeant, même en mode standard, où la victoire dépend de votre capacité à dompter un gameplay pourtant très simple.

Le titre propose quatre niveaux de difficulté, de Rookie à Expert. La marche est haute : plus le niveau monte, moins l’IA fait d’erreurs et plus son rythme est infernal à suivre. Commencer en Rookie est fortement recommandé pour se faire la main sereinement.

Côté piste, le gameplay est subtil. Au signal, pas de super boost, mais un appui synchronisé sur A vous garantit un départ propre pour ne pas vous faire distancer. La gestion du turbo est tout aussi cruciale car la jauge est limitée. Si vous la videz, il faudra attendre la zone de réparation juste avant la fin du tour. Cet arrêt vous ralentira, mais un appui parfait sur L dans la zone verte du compteur rechargera instantanément votre boost. Plus votre réflexe est rapide, moins vous perdez de précieuses secondes. Pour doubler, vous pourrez aussi compter sur l’aspiration en vous positionnant derrière vos rivaux.

Enfin, la clé de la victoire réside dans la connaissance absolue des circuits. À une telle allure (plus 280 km à l’heure), le tracé devient traître : il faut rouler à fond, mais savoir pile quand lever le pied pour négocier les virages, car le freinage de trop peut coûter la course dès que vous jouez au-delà de la difficulté novice. Malgré tout, les tracés sont majoritairement des lignes droites, des virages plus ou moins serrés et ça s’arrête là, donc ça peut être un peu monotone.

Les adversaires gérés par l’ordinateur souffrent d’un comportement parfois étrange. Si l’IA est capable de vous maintenir une grande distance avec une aisance déconcertante en ligne droite, elle a tendance à freiner de manière excessive à l’approche des virages très serrés. C’est particulièrement flagrant en mode Expert : les bots roulent à un rythme d’enfer, mais pilent brusquement dès que le tracé se resserre, vous offrant une occasion inespérée de les rattraper. Le comportement de ce CPU est donc assez particulier, même s’il reste globalement compétitif. D’ailleurs, hausser la difficulté accroît le nombre de tours et la vitesse de pointe. Le rythme devenant bien plus effréné, la course exige alors une concentration accrue et une maîtrise totale de votre bolide.

Les options n’ont pas énormément de réglages et certaines options ne sont pas disponibles partout, le menu principal se contente du strict minimum (langue, son, vitesse). C’est uniquement en course que vous pouvez régler les vibrations, le gyroscope, les commandes ou activer une assistance à la conduite salvatrice pour éviter les murs.

Le jeu pèche cependant par son manque d’explications : aucun guide n’indique comment utiliser les touches, ni une astuce pour s’améliorer. De plus, l’ergonomie est maladroite. Dans le menu pause, un simple coup de stick involontaire réattribue vos touches par erreur. Enfin, séparer les paramètres entre l’écran-titre et la pause n’a aucun sens : un menu unique et centralisé aurait été bien plus judicieux ou que le menu principal permette d’ajuster toutes les touches.

Côté contenu, le titre va à l’essentiel avec un nombre de modes de jeu assez restreint. Vous aurez vite fait le tour des options disponibles :

Le mode Championnat : Une série de trois courses consécutives. L’objectif n’est pas forcément de gagner chaque épreuve, mais d’engranger un maximum de points pour terminer au sommet du classement général.

Une série de trois courses consécutives. L’objectif n’est pas forcément de gagner chaque épreuve, mais d’engranger un maximum de points pour terminer au sommet du classement général. Quick Race : Idéal pour une course individuelle rapide, que ce soit sur le tracé standard ou sa version miroir (inversée), une fois celle-ci débloquée.

Idéal pour une course individuelle rapide, que ce soit sur le tracé standard ou sa version miroir (inversée), une fois celle-ci débloquée. Time Attack : Le mode parfait pour peaufiner ses trajectoires en boucle et tenter de battre les temps de référence fixés par les développeurs.

L’ensemble de ces modes est accessible aussi bien en solo qu’en multijoueur local, à l’exception logique du contre-la-montre (Time Attack), qui reste une expérience purement solitaire.

Le mode multijoueur apporte un vrai côté convivial : vous constaterez vite que vous n’êtes pas le seul à galérer ! Notez toutefois que les bots restent obligatoirement en piste pour pimenter la course, sans possibilité de les désactiver. Hormis le passage à un écran scindé, l’expérience est identique au mode solo et le jeu tourne à la perfection. En l’absence d’un véritable mode en ligne — à une seule exception près —, c’est le plaisir du jeu en local qui prime.