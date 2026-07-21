SOEDESCO et le studio Senscape viennent d’annoncer l’arrivée d’ASYLUM sur Nintendo Switch, une aventure horrifique surnaturelle dont la version PC, sortie en 2025, a reçu un accueil très positif sur Steam. Le jeu permettra aux joueurs de découvrir les secrets troublants de l’institut psychiatrique Hanwell, un lieu en décomposition où se mêlent hallucinations et mystère.

ASYLUM s’inscrit dans la tradition du slow-burning horror, s’inspirant des romans de H. P. Lovecraft, des films Hammer et du cinéma d’horreur européen des années 1980. Le joueur incarne un ancien patient hanté par des visions, chargé d’explorer les couloirs d’un asile en ruine, d’enquêter sur son passé sombre et de reconstituer une énigme angoissante. Le titre se distingue par une narration immersive en vue à la première personne, conçue pour s’étaler sur environ dix heures de jeu, ponctuées d’exploration minutieuse, de storytelling environnemental et d’énigmes exigeantes.

Contrairement aux productions axées sur les jump scares, ASYLUM mise sur une tension construite par son cadre oppressant, une bande-son marquante et une intrigue développée sur plus de quinze ans. L’ambiance sonore, inspirée des films d’horreur des années 80 et des compositions de John Carpenter, renforce l’immersion dans un univers où chaque détail compte. Les énigmes proposées nécessitent une observation attentive et une exploration rigoureuse, tandis que quelques jump scares, soigneusement dosés, viennent ponctuer l’expérience.

Le jeu s’adresse aux amateurs de terreur psychologique, avec une histoire ancrée dans les codes du cinéma d’horreur classique. Les environnements, nombreux et variés, plongent le joueur dans les profondeurs d’un hôpital psychiatrique réaliste, où chaque salle raconte une partie du mystère. L’interface, diégétique, s’intègre naturellement à cette atmosphère étouffante, renforçant le sentiment de vulnérabilité.