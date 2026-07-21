Un revendeur belge a publié une fiche produit pour Just Dance: Decades of Hits, un nouvel opus de la franchise Just Dance prévu pour le 13 octobre 2026 sur Nintendo Switch. À ce stade, Ubisoft n’a fait aucune communication officielle concernant ce titre, et les informations disponibles proviennent uniquement de cette source non confirmée.

Selon la fiche du revendeur Dreamland, Just Dance: Decades of Hits se distingue par une sélection musicale couvrant six décennies, de 1970 à 2020, ainsi que par l’introduction d’un nouveau mode Aventure. Ce mode propose un voyage à travers des univers thématiques, chacun associé à une époque, avec des chorégraphies et des activités dédiées. Les joueurs pourront explorer six environnements distincts, danser sur des tubes emblématiques et débloquer des récompenses exclusives.

La liste des titres inclut des morceaux populaires de chaque décennie, parmi lesquels :

Années 1970 : Mamma Mia – ABBA

Années 1980 : Uptown Girl – Billy Joel, It’s Tricky – Run-DMC

Années 1990 : Wannabe – Spice Girls, No Scrubs – TLC

Années 2000 : Bye Bye Bye – *NSYNC, Feel Good Inc. – Gorillaz

Années 2010 : Danza Kuduro – Lucenzo & Don Omar, Turn Down for What – DJ Snake & Lil Jon

Années 2020 : NUEVAYoL – Bad Bunny, Manchild – Sabrina Carpenter

Le jeu conserverait également les modes classiques de la série, avec des options comme Party, Workout et des parties locales permettant jusqu’à six joueurs. Une connexion Internet, un compte Ubisoft et un abonnement à la plateforme (vendu séparément) seraient nécessaires pour accéder au multijoueur en ligne.