Microids, en collaboration avec Double Jack, a annoncé une nouvelle version de Maestro pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, prévue pour le 17 septembre 2026 (précommandes disponible ici). Ce titre, qui avait initialement fait ses débuts fin 2024 en tant que jeu en réalité virtuelle, propose une expérience de direction d’orchestre accessible via les Joy-Con, exploitant les capacités de mouvement de la console pour un gameplay gestuel intuitif.

Le jeu permet aux joueurs de prendre le rôle d’un chef d’orchestre et de diriger une symphonie en temps réel, avec un système de contrôle directement inspiré des techniques réelles de direction musicale. Cette approche se veut à la fois immersive et adaptée à un public familial, mettant en avant les particularités techniques de la Nintendo Switch. Le titre avait auparavant été salué pour sa réception positive lors de sa sortie en VR.

La bande-son de Maestro rassemble plus de trente-cinq œuvres majeures, mêlant classiques de la musique classique et bandes originales cultes de la pop culture. Parmi les morceaux proposés figurent Duel of the Fates de John Williams issu de Star Wars : Épisode I, le thème principal de Game of Thrones composé par Ramin Djawadi, Hedwig’s Theme de John Williams extrait de l’univers Harry Potter, Ashes on The Fire de Kohta Yamamoto issu de Attack on Titan, le Can-Can d’Offenbach tiré d’Orphée aux Enfers, le Toreador Song de Bizet extrait de Carmen, la Symphonie n°9 de Beethoven avec son Ode à la Joie, Carmina Burana de Carl Orff, et La Chevauchée des Walkyries de Wagner.

Maestro mise sur une courbe d’apprentissage progressive, avec un tutoriel narratif guidé et trois niveaux de difficulté (facile, moyen, difficile) conçus pour faciliter l’accès aux nouveaux joueurs tout en offrant un défi adapté à chaque profil. Le jeu propose également un contenu évolutif, incluant une large sélection de cosmétiques à débloquer, tels que des décors de salles de concert, des tenues, des baguettes et des gants, afin d’encourager la rejouabilité. Un plan de contenus additionnels en ligne est prévu après le lancement pour enrichir régulièrement la bibliothèque musicale.

Disponible à la fois en version physique et numérique, Maestro sera lancé simultanément sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch le 17 septembre 2026.