Crunching Koalas et le développeur John Pywell ont annoncé que FOUNTAINS, leur Soulslike action RPG, fera son arrivée sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch en 2026, accompagné d’un nouveau contenu téléchargeable. Ce titre, initialement lancé sur PC via Steam le 20 décembre 2024, s’inscrit dans la lignée des jeux exigeants mêlant exploration, combat tactique et narration environnementale.

L’univers de FOUNTAINS plonge le joueur dans un récit dark fantasy où la Fontaine de Jouvence, cachée depuis des siècles, est destinée à être redécouverte par un Usurpateur qui mettra fin à l’immortalité de l’Ageless. Le joueur incarne un étranger encapuchonné, emprisonné par un régime tyrannique, et devra s’échapper tout en explorant les mystères d’un empire déchiré par la guerre. Le jeu se distingue par son approche du combat, décrit comme serré et exigeant, où chaque affrontement teste la précision et la réactivité du joueur. Les ennemis, redoutables, sanctionnent les hésitations, transformant chaque bataille en un duel où l’équilibre peut basculer à tout moment. Des réglages de difficulté ajustables permettent d’adapter l’intensité à son niveau d’expérience.

L’exploration occupe une place centrale dans FOUNTAINS, avec un monde conçu comme un immense donjon labyrinthique, interconnecté et sans coupures. Ce labyrinthe dense se tord et se boucle sur lui-même, offrant constamment de nouvelles découvertes : objets, pouvoirs et améliorations permettant d’accéder à des zones inédites. Le système de progression repose sur la collecte de capacités et d’outils, essentiels à la fois pour la défense et pour la traversée de l’environnement. Le titre met également en avant une narration riche, transmise par l’exploration et les éléments environnementaux, ainsi que par les interactions avec des personnages variés, qu’ils soient hostiles ou amicaux.