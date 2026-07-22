Human Fall Flat, développé par No Brakes Games et édité par Curve Games, célèbre ses 10 ans d’existence avec une mise à jour spéciale : un niveau gratuit dédié à cet anniversaire est désormais accessible sur PC. Ce niveau, qui rend hommage à une décennie de fun chaotique et de puzzles mémorables, invite les joueurs à replonger dans des environnements emblématiques du jeu, tels que la Manoir, la Montagne, la Démolition, le Château, le Plan d’eau, la Centrale électrique et l’Aztèque. Les énigmes emblématiques de ces niveaux ont été revisitées pour l’occasion, offrant une expérience à la fois nostalgique et renouvelée.

Le jeu est disponible sur Nintendo Switch et Switch 2 ici en cartouche complète compatible Switch 1 et 2. À travers ce niveau anniversaire, les joueurs découvriront également des interviews vidéo mettant en avant Tomas Sakalauskas, le créateur du jeu, qui partage des anecdotes et des souvenirs des dix dernières années. Ce contenu spécial rend hommage à la communauté passionnée qui a contribué à faire de Human Fall Flat un phénomène mondial, marqué par des millions de moments de rires et de défis physiques.

Tomas Sakalauskas, le créateur de Human Fall Flat, a exprimé sa gratitude envers les fans : « Il y a dix ans, lorsque je testais le jeu avec mon fils, je n’aurais jamais imaginé en arriver là. Human Fall Flat ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans cette communauté incroyablement passionnée et dévouée. Ce nouveau contenu est un petit remerciement pour ces dix années de soutien – et à très vite pour les dix prochaines ! »

Rich Keen, vice-président de l’édition chez Curve Games, a également souligné l’importance de ce succès : « Nous savions que Human Fall Flat avait quelque chose de spécial dès sa signature, et aujourd’hui, dix ans plus tard et 60 millions de joueurs plus tard, Tomas et son équipe ont créé un jeu qui a su traverser le temps. »

Le niveau anniversaire est disponible dès aujourd’hui sur PC, et Curve Games a annoncé qu’il serait également accessible sur consoles plus tard cette année.