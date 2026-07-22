Les inscriptions pour le test réseau fermé de The Duskbloods sont désormais accessibles. Ce test technique vise à évaluer les performances du jeu avant sa mise en service définitive. Il permettra notamment de réaliser des tests de charge à grande échelle sur les serveurs et d’analyser le comportement du multijoueur dans des conditions réelles d’utilisation. Les développeurs invitent les joueurs à participer afin de contribuer à l’amélioration du titre.

Pour participer, une console Nintendo Switch 2 ainsi qu’un abonnement Nintendo Switch Online sont obligatoires. Les inscriptions sont ouvertes du mercredi 22 juillet 2026 à 16h00 au mardi 28 juillet 2026 à 15h59, selon l’heure japonaise. Les candidatures sont traitées par ordre de réception, et le nombre de participants est limité. Les résultats de la sélection seront communiqués vendredi 7 août 2026 à 15h00 directement sur la page de compte des candidats.

Les objectifs principaux de ce test réseau incluent un test de charge du serveur de jeu, qui consiste à connecter simultanément un grand nombre de joueurs pour évaluer la résistance du système. Un test du multijoueur permettra d’identifier d’éventuels problèmes liés aux connexions réseau variées et aux interactions entre un grand nombre de participants. Enfin, un test de l’équilibrage du jeu sera mené afin de recueillir des données sur l’expérience réelle des joueurs et d’ajuster les mécaniques si nécessaire.

Pendant les sessions de test, jusqu’à huit joueurs pourront participer ensemble à des parties multijoueur dans une version encore en développement du jeu. Il est précisé que des bugs peuvent survenir en raison de l’état inachevé du titre. Les créneaux de test sont prévus sur plusieurs jours en août 2026 : le 21 août de 12h00 à 16h00, le 22 août de 4h00 à 8h00, le 23 août de 20h00 à minuit et de 12h00 à 16h00, ainsi que le 24 août de 4h00 à 8h00. Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés ou annulés sans préavis.

Les participants sélectionnés pourront télécharger la version de test à partir du 18 août 2026 à 15h00 en utilisant un code de téléchargement fourni sur le site officiel. Le téléchargement sera accessible soit via le site officiel de Nintendo, soit directement depuis le Nintendo eShop, selon les régions. Il est important de noter que les candidatures multiples pour une même personne seront rejetées.

Pour déposer sa candidature, les joueurs doivent se rendre sur le site officiel du test réseau : https://ntdo.com/60147JobK.