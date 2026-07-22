Konami a récemment fourni des précisions techniques concernant la sortie prochaine de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, notamment les performances en termes de résolution et de taux d’images sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch (disponible en précommandes ici). Cette compilation, attendue pour le 27 août 2026, inclut Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker, ainsi qu’un contenu bonus.

Pour Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, la version Nintendo Switch 2 propose une résolution maximale de 4K en mode docké avec un taux d’images de 60 FPS, tandis qu’en mode portable, la résolution atteint 1080p à 60 FPS. Sur Nintendo Switch, le jeu tourne en 1080p à 30 FPS en mode docké et en 720p à 30 FPS en mode portable. Konami précise que certaines scènes vidéo ou effets graphiques importants peuvent entraîner des baisses de performance, bien que le taux d’images maximal reste variable. En mode docké sur Nintendo Switch 2, les joueurs peuvent choisir entre les modes d’image « Original » et « Adjusted », tandis que le mode portable n’offre que le mode « Original ». Aucune option d’image n’est disponible sur Nintendo Switch.

Concernant Metal Gear Solid: Peace Walker, la version Nintendo Switch 2 atteint 1080p à 60 FPS dans les deux modes, avec des options de résolution personnalisables incluant les modes « Original », « Adjusted » et « High Resolution ». Sur Nintendo Switch, le jeu est limité à 720p à 30 FPS dans les deux modes. Les joueurs sur Nintendo Switch 2 disposent donc d’une expérience visuelle et technique significativement améliorée par rapport à la version originale sur Nintendo Switch.

Le contenu bonus, quant à lui, est disponible en 1080p à 60 FPS sur Nintendo Switch 2 dans les deux modes, contre 720p à 60 FPS sur Nintendo Switch. Les exigences de stockage varient légèrement entre les versions Nintendo Switch 2 et Switch, avec une différence notable pour Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, qui nécessite environ 26 Go sur Nintendo Switch 2 et 36 Go sur Nintendo Switch.

Les spécifications techniques détaillées pour chaque jeu sont présentées dans les tableaux suivants.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots version 1.4.0

Plateforme Espace de stockage requis Résolution maximale en sortie Résolution interne Mode d’image Taux d’images maximal PlayStation 5 (incl. Pro) Environ 25 Go 3840×2160 Jusqu’à 3840×2160 N/A 60 FPS Xbox Series X Environ 26 Go 3840×2160 Jusqu’à 3840×2160 N/A 60 FPS Xbox Series S 2560×1440 Jusqu’à 2560×1440 N/A 60 FPS Nintendo Switch (mode portable) Environ 20 Go 1280×720 Jusqu’à 1280×720 N/A 30 FPS Nintendo Switch (mode TV) 1920×1080 Jusqu’à 1920×1080 N/A 30 FPS Nintendo Switch 2 (mode portable) Nintendo Switch 2 : Environ 26 Go

Nintendo Switch : Environ 36 Go 1920×1080 Jusqu’à 1920×1080 Original uniquement 60 FPS Nintendo Switch 2 (mode TV) 3840×2160 Jusqu’à 2560×1440 Sélectionnable :

– Adjusted

– Original 60 FPS Steam Environ 26 Go 3840×2160 Jusqu’à 3840×2160 N/A 60 FPS

Metal Gear Solid: Peace Walker version 1.3.0

Plateforme Espace de stockage requis Paramètres de résolution Résolution maximale en sortie Résolution interne (mode personnalisé) Upscaling maximal (mode personnalisé) Cinématiques (mode personnalisé) Taux d’images maximal (mode personnalisé) PlayStation 5 (incl. Pro) Environ 17 Go Sélectionnable :

– Original

– Adjusted

– High Resolution

– Personnalisé 3840×2160 Sélectionnable :

– Original

– FHD Sélectionnable :

– Défaut

– FHD

– WQHD

– 4K Sélectionnable :

– Original

– High Resolution 60 FPS Xbox Series X Environ 26 Go Sélectionnable :

– Original

– Adjusted

– High Resolution

– Personnalisé 3840×2160 Sélectionnable :

– Original

– FHD Sélectionnable :

– Défaut

– FHD

– WQHD

– 4K Sélectionnable :

– Original

– High Resolution 60 FPS Xbox Series S Sélectionnable :

– Original

– Adjusted

– High Resolution

– Personnalisé 2560×1440 Sélectionnable :

– Original

– FHD Sélectionnable :

– Défaut

– FHD

– WQHD Sélectionnable :

– Original

– High Resolution 60 FPS Nintendo Switch (mode portable) Environ 7 Go N/A 1280×720 N/A N/A N/A 30 FPS Nintendo Switch (mode TV) N/A 1280×720 N/A N/A N/A 30 FPS Nintendo Switch 2 (mode portable) Nintendo Switch 2 : Environ 13 Go

Nintendo Switch : Environ 15 Go Sélectionnable :

– Original

– Adjusted

– High Resolution

– Personnalisé 1920×1080 Sélectionnable :

– Original

– FHD Sélectionnable :

– Défaut

– FHD Sélectionnable :

– Original

– High Resolution 60 FPS Nintendo Switch 2 (mode TV) Sélectionnable :

– Original

– Adjusted

– High Resolution

– Personnalisé 1920×1080 Sélectionnable :

– Original

– FHD Sélectionnable :

– Défaut

– FHD Sélectionnable :

– Original

– High Resolution 60 FPS Steam Environ 23 Go Sélectionnable :

– Original

– Adjusted

– High Resolution

– Personnalisé 3840×2160 Sélectionnable :

– Original

– FHD Sélectionnable :

– Défaut

– FHD

– WQHD

– 4K Sélectionnable :

– Original

– High Resolution 60 FPS

Contenu bonus version 1.2.0

Plateforme Espace de stockage requis Résolution maximale en sortie Résolution interne Taux d’images maximal PlayStation 5 (incl. Pro) Environ 1 Go 1920×1080 1920×1080 60 FPS Xbox Series X S Environ 1 Go 1920×1080 1920×1080 Nintendo Switch (mode portable) Environ 1 Go 1280×720 1280×720 60 FPS Nintendo Switch (mode TV) 1280×720 1280×720 60 FPS Nintendo Switch 2 (mode portable) Environ 1 Go 1920×1080 1920×1080 60 FPS Nintendo Switch 2 (mode TV) 1920×1080 1920×1080 60 FPS Steam Environ 1 Go 1920×1080 1920×1080 60 FPS

La compilation Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sortira sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch le 27 août 2026.