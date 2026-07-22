Infogrames et Washbear Studio ont officiellement annoncé Parkasaurus: Dinoluxe Edition pour Nintendo Switch 2, une version qui intégrera le jeu de base ainsi que les deux extensions Sea Monsters et Prehistoric Wonders. La sortie est prévue pour le 5 août 2026, marquant ainsi l’arrivée de ce simulateur de gestion de parc à dinosaures sur la nouvelle console de Nintendo.

Parkasaurus permet aux joueurs de s’immerger dans l’univers d’un parc à dinosaures, où l’objectif consiste à concevoir des enclos adaptés, mener des recherches scientifiques et optimiser la rentabilité de l’établissement. Le jeu propose une approche minutieuse de la gestion des biosphères, chaque dinosaure nécessitant un environnement spécifique influencé par la forme de l’enclos, les matériaux utilisés, l’écologie, la végétation, l’altitude et l’humidité. Les joueurs peuvent acquérir des œufs de dinosaures, les faire éclore dans des environnements contrôlés et élever les créatures jusqu’à leur maturité. Les dinosaures, bien que mignons, sont également espiègles et capables de s’échapper, déclenchant des situations chaotiques où le joueur doit intervenir en temps réel, parfois en mode première personne, pour éviter le désastre.

La Dinoluxe Edition inclut les deux packs de contenu additionnel. Prehistoric Wonders ajoute dix nouvelles espèces à découvrir, parmi lesquelles le Mammouth, le Loup redoutable et le Capybara géant. Sea Monsters, quant à lui, introduit dix créatures marines réparties dans trois nouveaux biomes aquatiques. Les joueurs peuvent élever des spécimens comme le Mosasaure depuis leur plus jeune âge ou concevoir des habitats adaptés pour des espèces comme l’Archelon en utilisant une physique des fluides pour recréer des environnements aquatiques réalistes. Au total, la version rassemble quarante-quatre races de dinosaures, réparties entre les vingt-quatre disponibles dans le jeu de base et les vingt supplémentaires issues des deux extensions.

La gestion du parc repose sur un équilibre entre performance financière et bien-être des animaux. Les joueurs peuvent ajuster les tarifs d’entrée, installer des boîtes de dons et des stands de nourriture pour maximiser les revenus. Le suivi des avis des visiteurs permet d’évaluer la satisfaction des clients, tandis que des événements dynamiques, comme des tempêtes saisonnières ou des sabotages nocturnes, ajoutent une couche de défi supplémentaire. Le jeu propose également quinze missions réparties entre le contenu de base et les extensions, chacune mettant en avant des objectifs spécifiques à accomplir dans différentes zones du parc.

Avec douze biomes distincts à exploiter – dont neuf issus du jeu original et trois ajoutés par Sea Monsters – Parkasaurus: Dinoluxe Edition offre une grande variété de possibilités de construction et d’exploration. Les joueurs doivent gérer quatre types d’employés pour assurer le bon fonctionnement du parc, tout en répondant aux besoins évolutifs des dinosaures et des visiteurs. Le style visuel, décrit comme un art style toy-box, allie des graphismes colorés et une ambiance apaisante à des moments de chaos imprévisibles, notamment lorsque les dinosaures s’échappent et sem[…]nt le désordre parmi les visiteurs.