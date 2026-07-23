ByteRockers’ Games, PARCO GAMES et le studio bildundtonfabrik ont annoncé la sortie de Constance sur Nintendo Switch 2 pour le 30 juillet 2026. Les joueurs possédant déjà la version Switch pourront obtenir cette mise à jour sans frais supplémentaires.

Initialement lancé sur PC via Steam le 24 novembre 2025, Constance s’est ensuite étendu aux consoles PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch le 1er mai 2026. Ce Metroidvania en 2D hand-drawn propose une expérience centrée sur l’exploration, la résolution d’énigmes et le combat, le tout dans un univers visuel soigné et une narration axée sur la psychologie du personnage principal.

Le gameplay repose sur la capacité de Constance à se transformer en peinture, lui permettant de plonger dans le sol et les murs, de fendre l’air et d’affronter ses ennemis. Une série de techniques de pinceau, débloquées au fil de la progression, enrichissent le combat et l’exploration, offrant une expérience fluide et dynamique. Le joueur accompagne Constance dans la découverte de son passé, l’aide à surmonter ses luttes personnelles, à libérer sa créativité et à trouver sa véritable raison d’être.

La version Nintendo Switch 2 apporte des améliorations techniques significatives, avec un mode performance fonctionnant jusqu’à 120 images par seconde et un mode qualité affichant le jeu en 1440p. L’audio a également été retravaillé, et des succès intégrés sont ajoutés pour compléter l’expérience. L’univers de Constance se compose de six biomes uniques, chacun reflétant différents aspects de la psyché et de l’histoire personnelle du personnage. Les joueurs y découvriront des ennemis variés, des personnages aux rôles symboliques, des énigmes complexes, des combats de boss exigeants, ainsi qu’un large éventail de secrets, de quêtes secondaires et d’objets à collectionner dans cet espace interconnecté et non linéaire.