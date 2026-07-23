Le jeu de plateforme et puzzle Dodo Duckie, développé par BornMonkie, est officiellement annoncé pour une sortie sur Nintendo Switch 1 et 2 au cours de l’année 2026. Le titre, déjà disponible depuis aujourd’hui sur Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store, proposera une expérience mêlant exploration, résolution d’énigmes et mécaniques de changement de perspective entre les modes 2D et 3D.

L’histoire de Dodo Duckie suit les aventures de Dodo, un petit canard dont la famille de poules a été enlevée par un rayon alien alors qu’il vivait paisiblement à la ferme. Armé uniquement de sa démarche caractéristique, de sa détermination et d’un chapeau spécial prêté par Capie the Capybara, un capybara vendeur de chapeaux, Dodo se lance dans une quête intergalactique pour sauver sa famille. Le jeu s’inspire librement du conte classique Le Vilain Petit Canard, tout en intégrant une narration moderne et des éléments de science-fiction.

Le gameplay de Dodo Duckie repose sur une mécanique centrale de changement de perspective entre les modes 2D et 3D. Grâce au chapeau magique de Capie, le joueur peut basculer à tout moment entre une vue en défilement latéral et une vue en troisième personne. Cette fonctionnalité permet de révéler des chemins cachés, des plateformes surprises et des éléments de puzzle autrement invisibles, offrant ainsi une approche stratégique pour résoudre les énigmes et explorer chaque planète. Le personnage principal peut se déplacer de multiples façons : waddler, glisser, flotter, plonger ou improviser des mouvements adaptés à chaque environnement. Une touche dédiée permet d’utiliser un bouton de « QUACK » pour effrayer les aliens ou se calmer, ajoutant une dimension à la fois comique et pratique au gameplay.

L’aventure se déroule à travers une série de planètes intergalactiques, chacune présentant un design unique, étrange et mignon. Le joueur est invité à collecter de la poussière d’étoiles (stardust) pour acheter davantage de chapeaux, à découvrir des routes secrètes et à interagir avec des personnages rencontrés en chemin, dont Capie lui-même. Le jeu encourage également la capture de moments visuels grâce à des opportunités de photographie disséminées dans les niveaux.

Sous ses airs d’aventure légère et humoristique, Dodo Duckie aborde des thèmes plus profonds, comme la détermination face à l’adversité et les liens familiaux. Malgré ses chutes et ses maladresses, Dodo ne renonce jamais à sauver sa famille, illustrant une narration qui oscille entre la comédie et l’émotion. Le jeu promet ainsi une expérience à la fois accessible et réfléchie, avec un accent mis sur l’exploration, la résolution de puzzles et la découverte de secrets.