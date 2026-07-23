Electronic Arts a officiellement annoncé EA SPORTS FC 27, dont la sortie est prévue pour le 25 septembre 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le jeu présentera plusieurs nouveautés, notamment un mode social appelé The Grounds, un marché des transferts entièrement repensé dans le mode Carrière, ainsi qu’une nouvelle galerie pour Football Ultimate Team™ (FUT™). Ces ajouts visent à offrir aux joueurs de nouvelles façons d’interagir avec le football virtuel.

Kylian Mbappé et Jude Bellingham, tous deux joueurs du Real Madrid, figurent en couverture de l’édition Ultimate Plus. Mbappé était déjà annoncé comme star des éditions Standard et Ultimate, tandis que Bellingham revient pour la troisième fois en tant que visage de la franchise. Les deux joueurs ont partagé leur enthousiasme quant à cette collaboration, soulignant l’importance de la connexion entre les fans et le jeu. Mbappé a déclaré : « Je suis très fier d’être présent sur trois éditions d’EA SPORTS FC 27 et de partager la couverture de l’édition Ultimate Plus aux côtés de mon coéquipier au Real Madrid, Jude Bellingham. Chaque saison apporte de nouveaux défis et opportunités, et j’ai hâte de voir les joueurs écrire leurs propres histoires dans FC 27. » Bellingham a ajouté : « Chaque fois que j’ai eu l’occasion de faire partie d’EA SPORTS FC, c’était un moment spécial, et revenir pour une troisième couverture aux côtés de Kylian ne fait pas exception. J’ai hâte que les fans découvrent FC 27, explorent tout ce que le jeu a à offrir et créent de nombreux nouveaux souvenirs. »

The Grounds se présente comme un nouveau terrain de jeu social et footballistique, offrant une expérience à la fois décontractée et compétitive. Les joueurs pourront explorer trois districts inspirés par l’héritage du football, progresser et personnaliser leur avatar, tout en recevant des conseils de mentors renommés tels que Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala et Alex Hunter. Ce mode s’inscrit dans la continuité de l’expérience Clubs en l’étendant au-delà du terrain.

Le marché des transferts, entièrement repensé dans le mode Carrière, promet d’être plus rapide, plus intelligent et plus réaliste. Les valeurs des joueurs seront désormais influencées par le pouvoir d’achat des clubs, leur potentiel, leurs notes et leur forme, offrant ainsi une expérience plus proche de la réalité. Les négociations et les enchères dynamiques ajouteront une nouvelle dimension stratégique aux transferts.

La nouvelle galerie FUT™ permettra aux joueurs de collectionner et d’organiser leurs cartes de joueurs, de noter leurs sets et de débloquer des récompenses pour enrichir leur club. John Shepherd, VP & GM d’EA SPORTS FC, a commenté : « Dans FC 27, nous proposons davantage de façons de jouer pour chaque joueur, avec des expériences entièrement nouvelles qui marquent une avancée majeure. Que ce soit grâce à un gameplay façonné par les retours de la communauté, la toute nouvelle galerie FUT, un marché des transferts repensé dans le mode Carrière ou la création et l’évolution de votre footballeur dans The Grounds, notre nouveau terrain de jeu social qui étend l’expérience Clubs au-delà du terrain, FC 27 est conçu pour renforcer le lien des joueurs avec le football et entre eux. »

Les améliorations apportées à l’ensemble des modes de jeu incluent des corners dynamiques, une meilleure conscience offensive et un rééquilibrage de l’IA défensive, contribuant ainsi à une expérience plus centrée sur le joueur.

Les précommandes pour EA SPORTS FC 27 sont désormais ouvertes. Le jeu sera disponible mondialement le 25 septembre 2026, avec un accès anticipé dès le 18 septembre 2026 pour les éditions Ultimate et Ultimate Plus. La version Nintendo Switch 2 inclura le support HDR, l’écran tactile, le GameChat/Share et The Grounds. Les joueurs souhaitant installer le jeu sur leur Switch 2 devront disposer de 66,5 Go d’espace libre.

L’édition Ultimate Plus propose notamment jusqu’à 7 jours d’accès anticipé, des passes premium pour les saisons 1 à 5, 10 000 FC Points répartis sur cinq mois, un objet joueur ICON International à 85+ OVR, le choix d’un Hall of FUT Player Pick parmi cinq options (Adebayo Akinfenwa, Giovani dos Santos, Loic Remy, Marouane Fellaini ou Eljero Elia), ainsi que des améliorations de statistiques pour FC 26 et un contenu exclusif pour le mode Carrière, incluant des défis de pré-saison, trois ICONs/Heroes, un coach 5 étoiles, des recruteurs 5 étoiles et cinq emplacements supplémentaires pour la création de défis en direct. Pour The Grounds, l’édition inclut une tenue signature, un AMP de niveau 3 pour Mbappé et deux AXP pour dix matchs.

À partir du 18 septembre 2026, les membres EA Play pourront accéder en premier à The Grounds via un essai de 10 heures en accès anticipé. Les membres EA Play Pro bénéficieront quant à eux d’un accès dès le jour de la sortie, avec tous les contenus et avantages disponibles dans l’édition Ultimate. Tous les membres EA Play recevront des jetons de draft récurrents pour Football Ultimate Team™ ainsi que de nouveaux éléments de personnalisation dans The Grounds. De plus, ils bénéficieront d’une réduction de 10 % sur les précommandes, les achats numériques EA, y compris les téléchargements de jeux, les FC Points et les DLC.

L’authenticité occupe une place centrale dans EA SPORTS FC 27, qui propose plus de 21 000 joueurs issus de 800 clubs et équipes nationales, évoluant dans 130 stades et 35 ligues, le tout soutenu par plus de 300 partenariats mondiaux. Le jeu réunira pour la première fois dans une même expérience la Ligue des Champions UEFA, la Ligue Europa UEFA, la Ligue Conférence UEFA, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga et la Liga EA SPORTS, ainsi que plusieurs ligues féminines dont la Google Pixel Frauen-Bundesliga, la Liga F Moeve, la Barclays Women’s Super League, l’Arkema Première Ligue, la National Women’s Soccer League et la Ligue des Champions féminine de l’UEFA.

The Grounds et certains contenus, y compris le mode Clubs, seront disponibles uniquement sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch 2.

Pour plus d’informations sur EA SPORTS FC 27, rendez-vous sur ea.com/fc27 et suivez les canaux sociaux officiels pour suivre les dernières actualités et annonces.