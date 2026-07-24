Bohemia Interactive a officiellement annoncé le lancement de DayZ: Cool Edition pour la Nintendo Switch 2 le 20 août 2026, comme indiqué dans la fiche du jeu sur le Nintendo eShop. Ce titre, déjà disponible sur d’autres plateformes, propose une expérience de survie multijoueur en monde ouvert dans un univers post-apocalyptique. Contrairement à de nombreux jeux, DayZ ne propose ni missions prédéfinies ni objectifs imposés : les joueurs doivent se débrouiller pour trouver des ressources, gérer leur santé, leurs besoins vitaux et interagir avec les autres survivants, tout en affrontant des ennemis infectés, la faune sauvage, les maladies et des conditions environnementales extrêmes.

La version Switch 2 conserve l’intégralité du bac à sable de survie, permettant aux joueurs de construire des bases, fabriquer du matériel, chasser, pêcher, réparer des véhicules et explorer un monde dynamique où chaque rencontre avec un autre joueur peut mener à la coopération… ou à la trahison. Développé en collaboration avec Virtuos, ce portage a été optimisé pour tirer parti des fonctionnalités uniques de la console, offrant une expérience de survie hardcore adaptée aux spécificités du hardware de Nintendo.

Une expérience de survie optimisée pour la Nintendo Switch 2 DayZ: Cool Edition sera disponible à un prix d’environ 70 € et inclura l’extension DayZ Frostline, ainsi que l’accès aux trois terrains actuellement disponibles dans le jeu. Contrairement à certaines rumeurs, il n’y aura pas de version physique pour cette édition. Les joueurs pourront en revanche profiter d’un ensemble complet dès le lancement, avec la promesse d’une extension supplémentaire, DayZ Badlands, prévue pour une sortie ultérieure sur la console.

Le jeu tirera pleinement parti des capacités de la Nintendo Switch 2, avec notamment :

Gyro aiming pour une précision accrue dans les combats,

pour une précision accrue dans les combats, Contrôles souris via Joy-Con 2 ,

, Support du DLSS pour améliorer les performances graphiques,

pour améliorer les performances graphiques, VRR pour une fluidité optimale,

pour une fluidité optimale, Gestion de l’inventaire via écran tactile ,

, Compatibilité avec les Pro Controller.

Cette adaptation marque une étape importante pour Bohemia Interactive, qui confirme son engagement à soutenir les fonctionnalités spécifiques de chaque plateforme. Elle s’inscrit également dans la volonté de Nintendo d’élargir son catalogue vers des expériences plus matures et exigeantes, comme en témoignent les récents ajouts de titres survival ou narratifs ambitieux sur sa nouvelle console.