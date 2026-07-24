Le jeu Unbeatable, initialement prévu pour une sortie le 27 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2, a été reporté de quelques jours seulement avant sa date de lancement. Le développeur D-Cell a confirmé sur les réseaux sociaux que la version Switch 2 ne sera pas disponible à la date initialement annoncée, bien que la sortie du Jamie Paige Content Companion reste maintenue pour ce même jour.

La décision de reporter Unbeatable sur Switch 2 fait suite à des problèmes de performance identifiés lors des derniers tests. D-Cell a expliqué que le jeu présente des ralentissements (« chugging ») dans certaines scènes, ce qui affecte l’expérience globale. Plutôt que de publier une version sous-optimale, l’équipe a choisi de retarder la sortie pour améliorer le portage et tenter d’atteindre un « solid high frame rate ».

Dans un communiqué détaillé, D-Cell a souligné que ce report n’est pas lié à un bug critique, mais bien à des questions de fluidité. Le studio a précisé avoir travaillé ces derniers mois à corriger les bugs et à optimiser les performances sur PC et consoles, et ne souhaite pas compromettre l’expérience utilisateur en publiant une version non aboutie. La décision a été prise conjointement avec l’éditeur Playstack après une revue approfondie des performances de la version Switch 2.

Le report ne concerne que la version digitale du jeu sur Nintendo Switch 2, la version physique devant toujours sortir à la date initialement prévue. Aucune nouvelle date de sortie n’a encore été communiquée par D-Cell, qui indique que le délai devrait rester limité, bien que les contraintes de certification rendent difficile une estimation précise. Le studio promet de partager une mise à jour dès qu’une nouvelle date sera confirmée.