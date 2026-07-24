Nintendo et Monolith Soft ont publié un trailer d’overview de deux minutes pour Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition, dont la sortie digitale est prévue pour le 30 juillet 2026, tandis que la version physique arrivera le 1er octobre 2026 (en précommande ici). Ce titre, déjà disponible sur Nintendo Switch, propose une refonte technique et des ajouts de contenu spécifiques à la nouvelle console.

L’aventure place le joueur dans le rôle de Rex, guidant Pyra et les autres personnages à travers un monde perdu au milieu des nuages, où des civilisations entières vivent sur le dos de Titans en marche vers leur fin. Le scénario, centré sur la quête du paradis mythique évoqué par Pyra, est désormais optimisé pour tirer pleinement parti des capacités de la Nintendo Switch 2. En mode téléviseur, le jeu fonctionne en 4K à 60 images par seconde, tandis qu’en mode portable, il affiche du Full HD à 60 FPS. Les cinématiques ont également été retravaillées pour offrir une meilleure fluidité et des détails visuels accrus, renforçant l’immersion dans cette épopée de science-fantasy.

Parmi les nouveautés de cette édition, un nouveau Blade rare fait son apparition : MOMO, directement inspirée de la série Xenosaga. Ce personnage se distingue par sa capacité à alterner entre deux formes, l’une associée à la lumière et l’autre aux ténèbres, modifiant ainsi son apparence et ses affinités élémentaires. Une quête dédiée permet de recruter ce Blade, ajoutant une dimension supplémentaire à l’exploration et à la stratégie de combat.

Le gameplay bénéficie également d’un nouveau mode baptisé Assaut Mercenaire, qui autorise le joueur à contrôler directement jusqu’à six Blades lors de missions mercenaires. Cette mécanique s’ajoute aux systèmes de combat existants et offre une approche plus tactique des affrontements, permettant une gestion plus fine des unités en temps réel. Les possesseurs de la version originale sur Nintendo Switch pourront opter pour un patch de mise à niveau payant afin de bénéficier de ces améliorations sur leur nouvelle console.

Enfin, Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition introduit de nouveaux designs d’équipement pour Pyra et Mythra, visibles aussi bien en combat qu’au cours des cinématiques. Ces tenues inédites apportent une touche de personnalisation supplémentaire à l’expérience, tout en s’intégrant naturellement à l’esthétique du jeu.

Les précommandes pour la version digitale sont d’ores et déjà disponibles sur le Nintendo Store, tandis que la sortie physique est programmée pour début octobre. Cette édition marque une étape importante pour les joueurs souhaitant redécouvrir Xenoblade Chronicles 2 avec une qualité visuelle et technique optimisée, tout en profitant de contenus exclusifs conçus pour la Nintendo Switch 2.