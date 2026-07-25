Logicalbeat, studio de développement japonais, a collaboré avec Monolith Soft pour la mise en place du support du 4K et 60 images par seconde dans Xenoblade Chronicles Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition. Cette information a été rendue publique via une mise à jour du site officiel de Logicalbeat, qui précise par ailleurs que le studio a également contribué au développement de Baten Kaitos: I & II HD Remaster.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, sorti il y a un mois, propose un contenu inédit ainsi que diverses améliorations visuelles et optimisations de performance par rapport à l’édition originale sur Nintendo Switch. Selon les analyses menées par Digital Foundry, le jeu utilise une résolution interne de 720p pour upscaler jusqu’au 4K en mode docké, tout en maintenant un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. Si le résultat final ne se révèle pas exempt de défauts en matière de performance, il s’avère néanmoins bien supérieur à celui observé dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch 2 Edition.

Yoshiki Domae, représentant légal et directeur de Logicalbeat, a également évoqué cette collaboration sur ses propres comptes de réseaux sociaux. Il a partagé un message dans lequel il indique, après traduction : « Nous avons participé à la mise en place du support du 4K et 60 images par seconde pour Xenoblade Chronicles Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition. Merci. J’ai moi-même rejoué le jeu depuis le début. Le Ether Jet est également très satisfaisant. »

Il convient de souligner que Monolith Soft n’a pas encore procédé à la mise à jour de son site web pour y inclure Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, contrairement à Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition (disponible ici) qui y figure déjà. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est d’ores et déjà disponible sur Nintendo Switch, tandis que l’édition Nintendo Switch 2 est accessible sur la console de nouvelle génération (disponible ici).

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