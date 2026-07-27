Le studio Messhof, connu pour ses jeux de combat et de plateforme endiablés comme Nidhogg et Wheel World, annonce la sortie prochaine de Blood Dungeon, un roguelike d’action auto-édité qui marque un retour aux racines du studio avec un gameplay axé sur le mouvement et la vitesse. Le jeu sera disponible dès le 25 août 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, proposant une expérience où agilité, stratégie et survie seront déterminantes pour progresser dans des environnements sombres et détaillés.

Blood Dungeon s’inscrit dans la veine des titres les plus appréciés de Messhof, avec une direction artistique en pixel art sombre et une jouabilité frénétique. Le joueur incarne un personnage qui doit courir, sauter, escalader et esquiver des hordes d’ennemis dans des arènes où chaque mouvement compte. Les mécaniques de plateforme sont poussées à l’extrême : escalade de murs, traversée de plafonds, franchissement de grilles ou même exploration des profondeurs aquatiques. Les environnements deviennent des terrains de jeu où la maîtrise du personnage est essentielle pour survivre aux vagues d’ennemis qui s’abattent sur le joueur.

Les donjons regorgent de plus de cent types d’ennemis différents, allant des chauves-souris aux centaures en passant par des yeux explosifs. Certains ennemis se déplacent en volant à travers les murs, d’autres collent aux surfaces ou rebondissent, obligeant le joueur à analyser et anticiper leurs mouvements pour les vaincre. La récolte de leur sang permet d’améliorer son build ou de débloquer de nouvelles armes et capacités, ajoutant une dimension stratégique au gameplay. Les joueurs peuvent également trouver des coffres cachés dans les arènes pour obtenir des améliorations supplémentaires.

Le système de progression de Blood Dungeon repose sur plusieurs mécaniques clés. En récoltant du sang, le joueur augmente son niveau pour améliorer son build, tandis que le Dogmancer propose des améliorations permanentes en échange d’un « péage d’os ». Le jeu propose également neuf compagnons de donjon jouables, chacun doté d’armes et de capacités de mouvement uniques. Parmi eux, Leggy maîtrise les toiles d’araignée pour une escalade verticale, Bug peut prendre son envol pour une mobilité aérienne, et Skinja se distingue par sa vitesse de déplacement accrue. Ces personnages offrent une grande variété de styles de jeu, permettant aux joueurs d’expérimenter différentes approches pour venir à bout des donjons.

Blood Dungeon inclut six arènes de survie uniques, chacune présentant des défis et des ennemis spécifiques pour varier l’expérience. Le jeu propose également plus de cent quêtes à compléter, ajoutant une couche de profondeur et de replayabilité. Les joueurs peuvent débloquer plus de cent armes et améliorations, offrant une personnalisation poussée de leur build. La bande-son, composée par Thomas Hooey sous le nom de dungeon dnb, est dynamique et évolue en temps réel en fonction des actions du joueur, renforçant l’immersion et l’adrénaline dans les moments les plus intenses.