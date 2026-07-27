Le jeu de fête multijoueur LEGO Party, développé par Fictions, a été officiellement classé sur Switch 2 par l’Entertainment Software Ratings Board (ESRB) avec une mention E for Everyone, incluant les descriptifs Comic Mischief et Mild Fantasy Violence. Cette classification confirme que le titre, sorti en 2025 sur Nintendo Switch (disponible ici), est destiné à un public de tous âges, tout en intégrant des éléments humoristiques et des scènes de violence légère adaptées à son univers LEGO.

Dans LEGO Party, jusqu’à quatre joueurs s’affrontent dans des mini-jeux et des zones de défi inspirés de l’univers LEGO, avec des thèmes variés comme LEGO Pirates, LEGO Space ou LEGO NINJAGO. Les mécaniques de jeu incluent des affrontements légers, tels que des joutes à la lance, des courses pour esquiver des bombes ou des tentacules de calmar géant, ainsi que des attaques cartoon comme des jets de feu ou des tirs de laser. Certaines séquences humoristiques sont également mises en avant, comme l’éjection d’un joueur depuis une fusée en forme de chat, accompagnée de commentaires décalés, ou des dialogues des animateurs de jeu évoquant des situations comiques liées à la propreté ou à des bruits incongrus.

Le jeu propose plus d’un milliard de combinaisons pour personnaliser les minifigurines, 60 mini-jeux dynamiques et des zones de défi thématiques, le tout dans une quête collective pour accumuler le plus de briques d’or LEGO et remporter la victoire. Les joueurs peuvent participer en local ou en ligne, avec des modes de jeu variés et des personnages à débloquer.